Endnu en lejer sagsøger kommune efter skimmelsvamp

Svampen i Horsevænget giver nu anledning til endnu et retsopgør mellem tidligere beboer og Hillerød Kommune.

Hillerød - 15. juni 2021

Hillerød Kommune har fået endnu en sag på halsen på grund af den genstridige skimmelsvamp i kommunens lejeboliger i Horsevænget.

Et familiemedlem til en tidligere lejer af en af lejlighederne har anlagt sag mod kommunen for at være skyld i, at personen er blevet allergisk mod skimmelsvamp efter at have boet i lejligheden. Sagsøger kræver 129.000 kroner i erstatning.

Det fremgår af en orientering til økonomiudvalget i Hillerød Kommune.

Horsevænget Hillerød Kommune opførte fra 1949 til 1962 boligerne Horsevænget 27 til 52 . Der er 87 lejemål.

Det er kun muligt at få en bolig i Horsevænget gennem Hillerød Kommunes boligsociale liste.

Horsevænget har længe været et problematisk bekendtskab for Hillerød Kommune. Det har været svært at finde penge på det kommunale budget til at renovere bygningerne, og i 2018 blev lejlighederne undersøgt af Teknologisk Institut, og det viste sig, at der var skimmelsvamp i mindst 51 af 87 lejligheder. Det blev vurderet, at det ville koste 32 millioner kroner at fjerne skimmelsvampen, et arbejde som har været i gang siden 2018 med omfattende renoveringsarbejder og genhusning af beboerne.

1. juni blev størstedelen af lejlighederne solgt. 12 år i skimmelsvamp I marts 2020 fik Hillerød Kommune et lignende krav om erstatning fra en tidligere beboer i Horsevænget. En kvinde krævede knap 800.000 kroner i huslejereduktion og erstatning for ødelagt indbo efter at have boet 12 år i en skimmelramt lejlighed. Denne sag skal for retten til januar 2022, oplyser Hillerød Kommune.

Undlod at fjerne svamp Baggrunden for den nye stævning er, at sagsøger mener, at kommunen har ansvar, fordi ejendommen ikke er blevet vedligeholdt. Vedkommende gør gældende, at der er dokumentation for, at lejligheden var ramt af moderat til massiv forekomst af skimmelsvamp, og at Hillerød Kommune længe før 2018 burde have fjernet skimmelsvampen fra lejligheden.

Kommune afviser ansvar Forvaltningen skriver i sin orientering om sagen, at Hillerød Kommune ikke mener, at kommunen skal betale erstatning. Hillerød Kommune mener ikke, at kommunen er skyld i, at der er kommet skimmelsvamp i lejligheden, og var heller ikke bekendt med, at der var skimmelsvamp før det blev konstateret i forbindelse i 2018, da Teknologisk Instituts gennemførte grundige undersøgelser af mange af lejlighederne i Horsevænget i 2018.

Forvaltningen skriver også, at lejeren ikke har gjort kommunen opmærksom på skimmelsvamp eller lignende fugtgener i lejemålet. Desuden har kommunen sørget for genhusning, og mener ikke, at sagsøger har godtgjort, at der er opstået en personskade, og at denne skyldes skimmelsvampevækst i lejemålet.

Forvaltningen vurderer, at sagen vil koste cirka 250.000 kroner i advokatsalærer, som skal betales uanset udfaldet af retssagen. Beløbet er dog forbundet med stor usikkerhed.

Borgmester Kirsten Jensen (S) ønsker ikke at udtale sig om sagen til Frederiksborg Amts Avis.

