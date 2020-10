Endnu en elev på teknisk skole smittet med corona

Hillerød Tekniske Skole, U/Nord, modtog mandag besked om, at en elev blev testet positiv for Covid-19 i lørdag, den 25. oktober. Skolen har derfor valgt, at den klasse, hvor den smittede elev går, ikke møder ind til fysisk undervisning, men i stedet modtager virtuel undervisning, skriver skolen i en pressemeddelelse.