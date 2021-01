Endelig kom sneen

Det varede kun kort - men det var der - midt på dagen tirsdag kom et snevejr ind over og Hillerød, og fotograf på Frederiksborg Amts Avis, Allan Nørregaard, var hurtig til at fange et foto af en flok heste i vintervejret på Ved Freerslev Hegn. Onsdag ventes mere sne visse steder i landet - temperaturen ser dog ud til at være lidt over nul grader i Hillerød onsdag, så måske får vi bare mere... regn.