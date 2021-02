Endelig blev isen tyk nok til leg og skøjteløb på søerne

Isen knagede under fødderne på Silje Lyse Lergaard og far Ulrik Lergaard, da de susede rundt på isen. "Den er sikker nok, du skal ikke være bange," råbte Ulrik til Silje, der ellers syntes, det var en smule bekymrende, at den sagde de høje lyde.

De seneste dage har det været tilladt at færdes på nogle af kommunens søer

Hillerød - 16. februar 2021 kl. 12:37 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Det sker efterhånden sjældent, at søer og gadekær dækkes af et så tykt lag is, at man kan gå og lege på dem, men ikke desto mindre er det, hvad de seneste ugers bidende kulde nu endelig har resulteret i. Flere af kommunens søer har de seneste dage været åbnet op for færdsel, og den mulighed var der flere, der benyttede sig af mandag formiddag, da Hillerød Posten var forbi søen ved Folevang nær hospitalet.

Her havde flere fundet skøjterne frem, mens andre tog tilløb, inden de i deres vinterstøvler gled over isen.

"Det er da med at udnytte muligheden. Jeg har vist aldrig stået på skøjter på en sø før, og det er lidt anderledes end i en skøjtehal. Isen er lidt mere ujævn," fortæller Silje Lyse Lergaard, der sammen med sin far og mor har lagt vejen for bo søen for at få støvet skøjteteknikken af.

Udover søen ved Folevang har gadekæret i Nødebo, gadekæret i St. Lyngby og Præstevang Sø været åbnet op for færdsel på isen. Præstevang Sø blev lukket igen søndag, da nogle strømme i søen atter havde gjort isen usikker. Det er kun tilladt at færdes på isen på de søer, gadekær og vandhuller, hvor der er skiltet med det.

Slotssøen og Teglgårdssøen er ikke blandt de tilladte.

Det var første gang, at 2-årige Milo var ude at lege på en frossen sø. Et sjovt alternativ til de coronalukkede kulturfaciliteter, fortæller mor og far, Henriette Nielsen og David Krag. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Anna var med sin far Pal-Johan ude at teste sine helt nye skøjter, hun netop har arvet. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Skøjterne var fundet frem mandag i vinterferien, hvor flere søer i kommunen var åbne for færdsel. Foto: Trine Lønbro Nielsen