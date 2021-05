Endelig: Madmarked åbner i morgen

"Vi har fået det brandtekniske udstyr af en ny leverandør, og Hillerød Kommune har simpelthen været den absolut bedste samarbejdspartner. Kommunen har været så hjælpsom hele vejen igennem, og vi har nu fået den nødvendige ibrugtagningstilladelse her til formiddag (onsdag, red.), der betyder, at vi må åbne," siger Mads Qwist.

En kæmpe lettelse

Man kan først få en alkoholbevilling, når man har en ibrugtagningstilladelse, men også hos Nordsjællands Politi har man arbejdet hurtigt og hasteekspederet madmarkedets alkoholbevilling, så man også kan få en øl eller et glas vin til maden.

"Vi har alle sammen holdt vejret siden i torsdags, hvor vi fandt ud af, at vi var blevet brændt af leverdøren, der skulle levere det brandtekniske udstyr, så det er en kæmpe lettelse for os alle sammen - både bestyrelsen, stadeholdere og medarbejdere - at vi nu kan åbne. Vi har haft et stort ønske om at kunne invitere Hillerød ned på kristi himmelfartsdag, og det har vi nu fået lov til - og vi glæder os vildt meget til at slå dørene op," lyder det fra Mads Quist.

Hillerød Madmarked åbner torsdag klokken 11, og madboderne lukker klokken 20. Selve madmarkedet lukker først et sted mellem klokken 21 og 22.

Med de nuværende corona-restriktioner må der være lidt over 300 gæster på madmarkedet ad gangen.

Hillerød Madmarked har adresse i BabySams gamle lokaler på på Slangerupgade 7