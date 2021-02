Endelig: Denne dag åbner vaccinationscenter

Det vurderes, at alle borgere på 93 år og ældre, som ikke allerede er vaccineret eller har modtaget en invitation til vaccination, kan få muligheden for at blive vaccineret i næste uge.

De inviterede borgere kan selv eller med hjælp fra pårørende booke tid til vaccination via Vacciner.dk, ligesom alle 29 kommuner i regionen får mulighed for at reservere et tidsrum til et nærmere fastsat antal borgere, og således hjælper med tidsbestilling og transport, hvis dette er relevant. Regionen opfordrer pårørende til at hjælpe med at holde øje med invitationen i eBoks eller postkassen samt at hjælpe de ældre med transport til vaccinationsstedet.