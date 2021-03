Der har været masser af kunder i Hillerøds gader, efter at butikker fik lov til at åbne igen sidste mandag. Arkivfoto: Martin Warming

En uge med åbne butikker: - Gensynsglæden har været stor

Stemningen har været helt familiær, lyder det fra city- koordinator

Hillerød - 09. marts 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Gensynsglæden har været stor blandt både medarbejdere og kunder, efter at store dele af detailhandlen fik lov til at slå dørene op igen sidste mandag efter at have været tvangslukket i over to måneder.

Det fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"Der har mange steder været en helt familiær stemning. Butikkerne er selvfølgelig ekstremt glade for at kunne holde åbent igen, og kunderne er glade for, at de kan komme i deres butikker igen," siger hun til Hillerød Posten.

Ondt i snakketøjet Og selv om corona-pandemien stadig truer, så har der været godt gang i salget den første uges tid.

"Dem, jeg har talt med, fortæller, at det har været en god uge, hvor der har været godt gang i salget. Der har selvfølgelig været en del, der skulle bytte julegaver, men det er ikke det, der har fyldt mest. Jeg har hørt om ømme fødder blandt medarbejderne og ondt i snakketøjet, fordi der er blevet talt så meget med kunderne, men det er selvfølgelig positiv træthed," siger Mette Kragh Faurholdt, der nu bare glæder sig til, at alle må holde åbent igen.

Alle skal med "Nu skal vi også have SlotsArkaderne, restauranter, cafeer, frisører og alle de andre, der stadig ikke må åbne, med. Det gælder også kulturlivet, der betyder rigtig meget for livet i en handelsby. Det savner vi virkelig," siger Mette Kragh Faur-holdt, der ikke forstår, at der stadig er dele af detailhandlen, der ikke må åbne.

"Sundhedsstyrelsen udsendte i sidste uge en liste over, hvor der er størst risiko for at blive smittet med corona, og handelslivet er ikke med på den liste. Der er altså stadig ingen evidens for, at man bliver smittet, når man går i butikker," siger Mette Kragh Faurholdt.

"Butikkerne har fuldstændig styr på reglerne, og kunderne er virkelig gode til at holde afstand og spritte af," tilføjer hun.

Hillerød er med i foreningen Danske Handelsbyer, der er medlem af brancheforeningen Wear, der hører under Dansk Erhverv, og her forsøger man at lægge pres på politikerne på Christiansborg, så blandt andet butikker i storcentre også kan få lov til at åbne igen, fortæller Mette Kragh Faurholdt.

Hillerøds Riddere havde i øvrigt pyntet gaderne op med flag i sidste uge for at markere genåbningen.

