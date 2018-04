En sund tur på en ægte forårsdag

- Det er vigtigt at holde sin krop i gang og motionere, når man er blevet ældre, og derfor vandrer jeg både for mig selv og så i flok, siger hun, der også dyrker fitness og cykler og således motionerer hele ugen - og kigger ned på sine vandrestave.

De er rare at have på sådan en dag, hvor forårsturen med Dansk Vandrelaug byder på 17 km fra Hillerød Station og tilbage igen. Næsten seks timer varer det med et par stop undervejs - som nu her i Grønholt Vang, hvor frokosten nydes i læ af skovens shelter.

Men læ er der ikke brug for, for foråret med sol og varme slår godt igennem for de 33 vandrere, der går gennem park og skov, over åbent land, langs søer og moser for at se og nyde naturen i smukkeste spirende forårsskrud.