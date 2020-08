En standsning gav fire bøder

Hillerød: En patrulje fra Nordsjællands Politi standsede lørdag nat klokken 2.22 en 31-årig bilist på Jagtvej i Hillerød. Det viste sig, at bilisten, der er fra lokalområdet, var påvirket af euforiserende stoffer eller medicin, hvilket udløste en anholdelse, en blodprøve og et bødeforlæg. Det viste sig også, at manden tidligere er blevet frakendt kørekortet og ikke har generhvervet det. Også det udløste en bøde. Samtidig fandt politiet i bilen en klump hash på cirka tre gram og lidt hvidt pulver, formentlig kokain. Også det udløser en bøde, oplyser vagtchef Christian Kobbernagel, Nordsjællands Politi