En sikker forårsbebuder: Den Lille Færge er kommet i vandet

Nyt ror

Der går dog en måneds tid, før færgen, der er blevet lidt af et vartegn for Hillerød, begynder at sejle med passagerer.

De frivillige skippere og gaster har som sædvanlig taget sig kærligt af båden, mens den har ligget i vinterhi på den gamle materielgård. Gulvet - eller dækket, der er det korrekte maritime ord - er blevet nænsomt slebet, messingen poleret, og så er roret også blevet skiftet, fortæller Niels Baggesen, der er bestyrende reder i Partrederiet Slotssøen.

"Der sker altid lidt ændringer ved skibet, men det er ikke sikkert, at vores passagerer lægger mærke til det. Man vil nu nok bemærke, at vi har monteret to små højttalere, som vi håber, at både skippere og passagerer vil få glæde af, når der fortælles lidt undervejs. Desuden har vi fået et lidt større ror, som vi venter at få glæde af under de undertiden vanskelige vindforhold," siger Niels Baggesen.