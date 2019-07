Se billedserie Deltagerne rykkede onsdag og torsdag ud i det fri i Store Dyrehave, hvor de lavede øvelser og kom i kontakt med naturen. Foto: Camilla Bjørkman Aagaard

En pause fra hverdagens hamsterhjul

Hillerød - 19. juli 2019

Fuglene synger fra trætoppene, men ellers høres ikke en lyd i Store Dyrehave. Ti kvinder står i en cirkel under træernes skygge. Solens stråler skyder gennem trækronerne hist og her, og en svag brise får bladene til at vugge lidt. En mand i løbetøj passerer på stien tæt ved.

Kvinderne svajer stille frem og tilbage, mens de trækker vejret dybt og puster ud. Det er torsdag eftermiddag, og Center for Mindful Livings sommer retreat er i fuld gang. Det er tredje år i træk, at centret arrangerer en uge i sommerferien, hvor der er fokus på fordybelse, ro, nærvær og fællesskab.

- Vi vil gerne give plads til den enkelte her på retreatet, for det gør man ikke i hverdagen. Man giver ikke plads til sig selv i en travl hverdag med børn, job, mand og penge, der skal tjenes. Retreatet har generelt rigtig meget fokus på større nærvær og større ro. Det er et modspil til hamsterhjulet. Vi bruger meget kroppen i de forskellige øvelser, som vi laver, fortæller centerleder Hanne Parvine, da cirklen går i opløsning, og kvinderne begiver sig hen mod et bord, hvor frokosten bliver serveret.

Frivillige står bag alt

Retreatet foregår over fem dage, og det er udelukkende frivillige, der står for programmet fra klokken 10 til 21. Frivillige sørger derudover for at lave vegetarisk mad til frokost og aften, men deltagerne sover hjemme. Det er Elizabeth Mroz, der selv er frivillig i Center for Mindful Living, der står for aktiviteterne i løbet af ugen, der blandt andet har budt på klangmeditation, mindfulness, yoga, Qi gong og trommerejse.

- Du er det roligste menneske, jeg nogensinde har mødt, lyder det fra en af deltagerne til Elizabeth Mroz.

Bare at være mig

Siddende rundt om bordet, mens de spiser en gazpacho lavet på fermenteret vandmelon, fortæller kvinderne begejstret om retreatet og det fællesskab, der på få dage er opstået.

Gruppens yngste deltager er 34-årige Catrin Maria Giehm, der ikke er medlem af centret i forvejen.

- Jeg har fulgt centret på Facebook i et års tid, og da jeg så opslaget om retreatet, så kunne jeg mærke, at det var et kald. For fem år siden blev jeg mor, og jeg kunne mærke, at hvis jeg skulle være i det her liv med hele mig, så skulle jeg gøre noget andet end alle andre. Så jeg sagde mit job op og blev studerende for at få mere tid i hverdagen. Jeg vil rigtig gerne være mor og være Catrin, men så har jeg ikke energi til også at gå i fitnesscenter eller arbejde igennem for fuld knald. Retreatet giver mig et rum, hvor jeg bare kan være mig. Jeg føler en meget stærk forbundethed til de andre og til naturen. Når jeg kommer hjem, har jeg brug for at ligge og slappe af og bare reflektere over det, jeg har oplevet, fortæller hun.

Bente Munch på 72 år kommer i Center for Mindful Living om mandagen, hvor hun går til yoga, og hun er også begejstret for retreatet.

- Vi startede med at være en gruppe, der ikke kendte hinanden, men nu føler vi os meget forbundet, og vi deler også dybe ting. Vi har lavet mange tillidsskabende øvelser, som har været rigtig gode. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, når vi laver øvelserne. Det handler ikke om at præstere. Der er heller ikke noget helligt over det, selvom vi taler om forbindelsen til naturen. Hvis man ikke har lyst til at kramme et træ, så skal man bare lade være, siger Bente Munch og slutter:

- Jeg ville unde så mange mennesker at opleve det her, siger hun.