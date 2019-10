Mange i Hillerød kender Lisbeth Schønning Petersen fra da hun havde Madkunsten, og 4. november kan man møde hende i Tøffes, hvor hun skal arbejde sammen med den nuværende kok, Ken Wesselhoff Rasmussen.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: En madkunstner på vej tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En madkunstner på vej tilbage

Hillerød - 23. oktober 2019 kl. 19:30 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I årevis fik hun folk til at stå i lange køer i Helsingørsgade for at købe frokost, siden rykkede hun ud på Frejasvej, men for et år siden måtte Lisbeth Schønning Petersen lukke sit spisested Madkunsten på grund af en knæoperation, der gav komplikationer.

Læs også: Industrikvarter får nyt spisested

4. november er Lisbeth tilbage på Hillerøds madscene igen, og sultne folk i Hillerød kan igen sætte tænderne i en sandwich eller et stykke smørrebrød fra madkunstnerens hånd. Lisbeth Schønning Petersen er nemlig blevet ansat som kok på spisestedet Tøffes på Industrivænget. Og hun tager sit velkendte og populære menukort med sig ud i industrikvarteret, når hun begynder 4. november.

- Smørrebrød, sandwich, dagens ret, julefrokost, og tapas, hvis man vil have det. Nu skal vi til at lave finere madlavning, siger hun om sit indtog som kok hos Tøffes, hvor hun skal arbejde sammen med den anden kok, Ken Wesselhoff Rasmussen.

Og de nuværende kunder kan tage det roligt - burger og bøfsandwich vil man stadig kunne få, men der bliver altså ikke plads til pølserne i den lille bod ved Jysk, der åbnede før sommerferien med en gruppe på fire ejere. I dag er ejerkredsen indskrænket til to, Simon Nielsen og Tobias Berglund. De fortæller, at spisestedet har haft en lidt vanskelig start.

- De svinger meget, hvor mange kunder vi har - men det kunne godt gå bedre. Det er derfor, vi tænker - hvad kan vi gøre for at få det til at gå bedre, og derfor har vi ansat Lisbeth, og får samtidig noget lidt andet ind på menuen, siger Tobias Berglund.

Havde kik på Tøffes Lisbeth Schønning Petersen glæder sig til at lave mad til sine gamle kunder igen.

- Jeg håber at se de gamle kunder fra Madkunsten, siger hun, som faktisk havde kik på Tøffes, da spisestedet var til salg i begyndelsen af året. På det tidspunkt var hun på ophold på Montebello i Spanien, og dernede sad hun og legede med tanken om at købe stedet, og åbne et spisested selv igen.

Tøffes åbnede før sommerferien med en ejerkreds på fire. Nu er der to ejere tilbage, og de har nu ansat den tidligere indehaver af spisestedet Madhuset som kok. Foto: Kim Rasmussen



- Da vi så på den sagde ejendomsmægleren, at Lisbeth fra Madkunsten overvejede at købe det. Så kunne vi godt se, at nu skulle vi rykke, siger Simon Nielsen.

- Da jeg fik at vide, at det var solgt, sagde min mand, at det alligevel var for småt til mig. Så nu må vi se, om jeg kan være her, siger Lisbeth Schønning Petersen og kigger rundt i den lille madbod, som faktisk har et større køkken, end hun havde i Helsingørsgade.

Hun lover, at hun nok skal holde sig stående ved gryderne i Tøffes, selv om knæet stadig driller.

- Jeg siger, at det skal arbejdes væk. Min mormor blev 102, og hun arbejdede lige til det sidste. Mit liv er at arbejde og hjælpe andre mennesker, siger hun, og fortæller om sit engagement i et børnehjem i Nairobi. Da hun havde Madkunsten, sendte hun overskuddet til børnene i Afrika. Derudover har hun altid gået op i at have fleksjobbere ansat, og også gerne folk, der har været i fængsel.

Nu skal hun selv være ansat.

- Det har jeg det okay med. Og jeg glæder mig enormt meget til at begynde, siger hun.