Dyrlægeparret Lisbeth og Søren Nordberg fortsætter som klinikledere på Trollesminde Dyreklinik, der nu er blevet en del af VetGruppen A/S. Pressefoto Foto: Soren Nordberg

En måned før 30 års-jubilæum bliver dyreklinik en del af en kæde

Dyrlægerne Lisbeth og Søren Nordbergs Trollesminde Dyreklinik overgår nu til sammenslutningen VetGruppen

Hillerød - 11. april 2021 kl. 16:27

Trollesminde Dyreklinik i Hillerød indgår nu i den danske sammenslutning af dyreklinikker og -hospitaler, VetGruppen A/S.

Dyrlægerne Lisbeth og Søren Nordberg åbnede Trollesminde Dyreklinik i maj 1991, og nu, en måned før dyrlægeparrets 30 års jubilæum, bliver klinikken så en del af VetGruppen A/S, der har klinikker i København og på resten af Sjælland, på Fyn og i Jylland.

Fortsat klinikledere Søren Nordberg fortsætter sammen med Lisbeth Nordberg som klinikledere på Trollesminde Dyreklinik. Men at klinikken nu indgår i kæden, giver dyrlægerne et større netværk og mulighed for sparring, fortæller Søren Nordberg i en pressemeddelelse:

"Det betyder dels, at vi får mulighed for at dygtiggøre os yderligere, dels at vi vil kunne tilbyde en lang række nye behandlinger fremadrettet. I sidste ende sikrer det dyrene en bedre velfærd. Vi har fået kolleger på de andre klinikker og hospitaler, der er specialiseret i andre fagområder. Det gælder ikke bare hunde, katte og kaniner, men også andre smådyr, krybdyr og fugle samt heste. Vores base er blevet meget mere solid og bredere," siger Søren Nordberg.

Hjælp til bogholderi Dyreklinikken er desuden vokset så meget, at det administrative arbejde er blevet mere krævende, siger han:

"Vi har fået en størrelse, hvor det kan være svært både at være dyrlæger og drive en virksomhed. Som en del af kæden får vi kvalificeret hjælp til blandt andet bogholderi, administration og markedsføring, og på den måde kan vi endnu bedre koncentrere os om vores passion: At være der for dyrene og deres ejere. Samtidig kan vi drive klinikken videre efter de værdier og i den ånd, som har skabt vores udvikling," udtaler Søren Nordberg.

Med overtagelsen af Trollesminde Dyreklinik er VetGruppen A/S på mindre end to år vokset til 20 dyreklinikker og -hospitaler over hele landet - og flere er på vej. VetGruppens stifter og medejer, dyrlæge Rasmus Lennart Hansen, glæder sig i pressemeddelelsen over for at få Trollesminde Dyreklinik med i sammenslutningen og kalder den en "veldrevet og moderne klinik".

Mdt