Elsket festival er tilbage

Sidste år måtte festivalens styregruppe aflyse New Note 2020. Det skulle have været festivalens 15 års jubilæum og det var derfor også med særlig stor ærgelse, at styregruppen ligesom resten af landets festivaler måtte lade corona stoppe festen. Bag den aflyste festival stod en helt ny styregruppe, som var fyldt med ny energi og dugfriske drømme om at gøre Hillerøds lokale festival endnu mere magisk. Men nu er der altså mulighed for, at drømmene kan indfries til august.