Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Elselskab hæver priser 97 procent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elselskab hæver priser 97 procent

Hillerød - 25. april 2019 kl. 15:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Elkunderne i Hillerød kan se frem til prisstigninger på 97 procent, når Verdo hæver priserne på nettariffen fra 24 øre/KWh til 39 øre/KWh 1. august. Kunderne har betalt for lidt, meddeler energikoncernen Verdo ifølge Finans. Også Verdos kunder i Randers og Hobro får prisstigninger, men kun på 38 pct. Senest 1. januar sænkes tariffen igen.

Nettariffen er den pris, som forbrugerne betaler for at få transporteret strøm gennem elnettet, og prisforhøjelsen kommer, efter at Eniig og Verdo den 1. april annoncerede, at de vil bytte varme- og elkunder.

Verdo bekræfter de kommende prisstigninger, men påpeger, at de er midlertidige, og at de skyldes, at kunderne har betalt for lidt. Derfor er der opstået et tilgodehavende hos kunderne, som selskabet vil have opkrævet inden årets udgang, skriver Finans.

Ifølge Verdos beregninger svarer prisstigningen på 97 procent til 271 kroner i alt for de fem måneder, det drejer sig om, for en husstand, der bruger 4000 KWh om året.

Elnetselskaber er underlagt særlige regler for, hvor meget man må opkræve hos kunderne, og direktør i Forsyningstilsynet Carsten Smidt siger til Finans, at tilsynet vil holde øje med, om Verdo holder sig inden for rammerne med prisstigningerne.

Verdo er i forvejen i vælten, fordi virksomheden i årevis har overfaktureret sine varmekunder og nu er blevet pålagt af myndighederne at betale 235 mio. kr. tilbage til kunderne. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Verdo torsdag blev topchef Kim Frimer, skriver Finans.

Verdo skriver på sin hjemmeside om prisstigningerne, at selskabet i begyndelsen af 2019 konstaterede, at Verdo for 2018 har et mindre tilgodehavende for kunderne, en såkaldt underdækning.

Verdo skriver:

»Underdækningen er opstået på baggrund af nye rammevilkår for elnetbranchen med effekt fra 1. januar 2018, men vilkårene blev først udmeldt fra myndighederne medio 2018. Således de fleste elnet-selskaber skullet lave tarifændringer på denne baggrund. Det er vigtigt at understrege, at tarifferne hos Elnet i Hillerød er en midlertidig stigning. Senest 1. januar 2020 sænkes tariffen. »

Verdo skriver, at taskerne normalt er 24 øre/KWh inklusive abonnement. Fra 1. august vil prisen være 39 øre/KWh inklusive abonnement.

Når underdækningen er udlignet, vil tariffen sænkes, og priserne vil som tidligere have et lavere niveau end de øvrige store elnet.