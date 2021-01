Sagen om ring 5. ¬ 270111 Foto: Allan Nørregaard

Elprisen stiger i aftentimerne

Stigende elforbrug kræver at presset på elnettet fordeles bedre henover døgnet. De tre timer, hvor der er størst belastning, stiger prisen markant.

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 06:56 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Elselskabet i Hillerød, N1 Hillerød har 1. januar indført variable timetariffer. Det betyder, at den pris, forbrugerne skal betale for transporten af strømmen bliver dobbelt så dyr på de tidspunkter, hvor der størst forbrug, og billige på de tidspunkter, hvor der bruges mindre strøm.

Konkret bliver det klokken 17-20, hvor strømmen bliver dyrest. I vinterhalvåret bliver transporten af strømmen - den såkaldte nettarif - dobbelt så dyr i de tre timer om dagen, mens den falder med en femtedel i resten af døgnets timer.

Det skriver N1 Hillerød i en pressemeddelelse.

Årsagen til, at selskabet indfører de variable nettariffer er, at vi bruger mere og mere strøm. Flere industrier omlægger til el, og flere forbrugere køber elbiler og varmepumper vokser. Netselskabet forventer, at vores elforbrug vil fordobles over de næste 10 år. Det er derfor nødvendigt at forbruget af strøm fordeler sig bedre.

- Store dele af N1's elnet er bygget tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor elforbruget var meget anderledes end i dag. Tænk bare hvordan tørretumblere og opvaskemaskiner har ændret vores liv frem til i dag. Og i fremtiden får vi elbiler og varmepumper til at gøre vores hverdag mere bæredygtig, men det belaster også vores elnet yderligere, forklarer Daniel Skovsbo som er Markeds- og Udviklingsdirektør i N1.

- Selvom det er N1, der driver elnettet, så ejer kunderne det i fællesskab. Det betyder også, at det i sidste ende er netkunderne, der gennem tarifferne betaler for de nødvendige investeringer, det kræver at forstærke elnettet. Hvis virksomheder såvel som private i højere grad fordeler forbruget hen over døgnets timer, og på den måde udnytter elnettets kapacitet bedre, kan vi reducere investeringerne i at udbygge elnettet. Det er det, vi gerne vil belønne kunderne for med de variable timetariffer, siger han.

Allerede i december 2017 indførte Radius variable timetariffer for sine kunder - en million husstande i hovedstadsområdet, Nord- og Midtsjælland. Nu kommer turen til N1 Hillerøds cirka 15.000 kunder.

Ifølge N1 Hillerøds hjemmeside kommer den dyre tarif for private kunder, altså klokken 17-20 i vinterhalvåret, til at være 37,05 øre pr. kwH, mens prisen på øvrige tidspunkter er 9,84 øre pr. KwH. Selv om nettariffen kun udgører en del af den samlede pris for strømforbruget, er der penge at spare, hvis man slukker for strømforbrugerne mellem 17 og 20 om vinteren.

N1 Hillerød oplyser, at en privat husstand med et årligt forbrug på ca. 4.000 kilowatt-timer kan spare ca. 60 kr. årligt ved at flytte ca. halvdelen af sit nuværende elforbrug væk fra kl. 17-20. Har man en elbil og lader den op før klokken 17 eller efter klokken 20 kan en privat husstand spare ca. 500 kr. om året på elregningen.