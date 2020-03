Elong tager skraldet til coronakrisen er slut

Thomas Elong vil opbevare det indsamlede affald indtil coronakrisen er overstået. Privatfoto

Corona giver tid til at tømme Hillerøds natur for affald, lyder det fra lokal erhvervsmand og politiker, som vil hjælpe skraldesamlere af med affaldet.

Det er blevet en coronatrend at udnytte den ekstra fritid til at samle skrald rundt omkring i naturen, og også i Hillerød bliver der samlet affald ind. Det har fået Thomas Elong, som dels sidder i byrådet for Venstre, dels er selvstændig i hvidevarebranchen, til at tilbyde at modtage det indsamlede skrald og sørge for, at det kommer væk.

- Der er en masse unge mennesker, der har brug for at komme ud og brænde krudt af. Hvis de vil bruge det på samle affald i vores skønne natur, vil jeg gerne hjælpe dem med. Jeg har set billeder af unge mennesker, der har samlet affald med deres forældre, på facebook, men også set, at folk spørger, hvordan man komme af med skraldet, for det er de færreste, der har plads til mere i skraldespanden, siger Thomas Elong.

Parkeringspladsen ved Nødebo Kirke kl. 17 Her holder Thomas Elongs skraldebil fredag den 27. marts - Jeg har tid til at hjælpe på grund af coronaeffekten, som vi også er ramt af, siger han, som derfor har planlagt en indsats på fredag den 27. marts, hvor man kan aflevere sit indsamlede skrald fire forskellige steder i Hillerød. Skraldet skal afleveres i klare plastiksække, som skal være lukkede.

- Vi opfordre selvfølgelig til at man overholder alle corona-anbefalinger. Herunder at holde afstand, bruge handsker og håndsprit, siger Thomas Elong, som har fået Hjem-Is til at sponsorere is til alle, der afleverer affald.

Thomas Elong beskriver her, hvordan det hele skal foregå:

- Bilen parkeres med åbne døre. Bag bilen laver vi afstand markeringer, som skal overholdes. En familien af gangen lægger deres poser ind bag i bilen. Herefter går man over til et bord med håndsprit og engangshandsker, hvor man aflevere sine brugte engangshandsker, bruger håndsprit og tage nye handsker på. Herefter går man over til is-køleren og får en lækker is fra Hjem-Is Hillerød.

- Vi er meget spændt på, hvor mange, der kommer med affald. Jeg har mulighed for at opbevare det i min virksomhed, hvor vi har en løsning indendørs, så affaldet ikke flyver ud i naturen igen. Vi opbevarer det til coronakrisen har lagt sig, og så får jeg det afhentet, siger Thomas Elong.

Han oplyser, at husholdningsaffald og andet affald fra privat ikke modtages. Såfremt man ikke overholder afstande og andre corona-anbefalinger ved afleveringen, forbeholder han sig retten til at sende folk væk.