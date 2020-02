Se billedserie Der var lutter smil og glade miner, da Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen torsdag var blandt ligesindede i Hillerød. Her mødte han nemlig medlemmerne af Venstre i Nordsjælland, som fik mulighed for at diskutere politik med partiets formand. Foto: Kim Rasmussen

Ellemann mødte rødderne i Venstre

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen gav torsdag medlemmerne af Venstre i Nordsjælland det, partimedlemmerne har bedt om: Ro og mulighed for at diskutere politik.

Hillerød - 01. februar 2020

Det er vist ikke gået manges næse forbi, at Venstre har haft et særdeles turbulent efterår. Efterdønningerne af daværende formand for partiet og statsminister Lars Løkke Rasmussens udmelding under folketingsvalget sidste år, om at partiet burde søge regeringssamarbejde med Socialdemokratiet, begyndte i sensommeren. Her udtrykte Kristian Jensen, der dengang var næstformand i partiet, nemlig uenighed med den strategi.

Det startede en lavine i partiet, som endte med et højdramatisk møde i partiets hovedbestyrelse, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen trak sig. Siden er Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg blevet henholdsvis ny formand og næstformand for partiet, og roen kan nu igen begynde at falde over medlemmerne af Venstre. Torsdag var der da også lutter smil og glade miner blandt de omkring 160 medlemmer af Venstre i Nordsjælland, som var dukket op for at møde Jakob Ellemann-Jensen og diskutere partiets politik på Pharmakon i Hillerød. Og da først dagens hovedperson var i huset, blev der udvekslet både kram og håndtryk.

"Visse, vasse" - Visse vasse, sagde Jakob Ellemann-Jensen selv på vanlig humoristisk vis, da Frederiksborg Amts Avis' udsendte ridsede Venstres højdramatiske efterår op for formanden.

For ham er det vigtigt nu at give medlemmerne det, de har efterspurgt.

- Hvis der er en ting, jeg lærte af den turne, jeg var på rundt i Danmark sammen med Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby forud for formandsvalget, så var det, at der var to ting, medlemmerne af Venstre gerne ville have. Stort set enslydende rundt om i landet sagde de, at de gerne ville have ro, og at de gerne ville have mulighed for at tale politik, så de kunne bidrage og komme med deres bud på, hvad det er for nogle ting, vi vil prioritere i Venstres politik, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hvile på medlemmerne Derfor gik det meste af mødet med formanden, som pressen var forment adgang til, da også med at diskutere politiske emner som klima og velfærd.

- Vi har siddet i regering i mange år, og vi er måske blevet lidt for systemisk tænkende. Det her med at finde tilbage til vores rødder, til det liberale, og de liberale svar på, hvad der er dagens udfordringer, er der mange, der har brug for nu, siger Venstres formand om de politiske møder.

- Jeg var i Vordingborg i sidste uge, på Frederiksberg i går, og jeg skal til Sønderjylland og Sydfyn i næste uge, og indtil videre har der virkelig været en god stemning ved de her møder, hvor folk har diskuteret, er kommet med forslag og har brainstormet. Det, synes jeg, er rart at opleve, fordi vores politik skal jo hvile på vores medlemmer. Vi er nu engang en meget stor græsrodsbevægelse, siger Jakob Ellemann-Jensen, der tilmed glædede sig over, at han ikke havde langt hjem til Rudersdal efter mødet i Hillerød.

- Det er da rart at have et enkelt møde, hvor der ikke er så langt hjem.

En formand, der lytter Jakob Bring Truelsen, der er formand for Venstre i Hillerød, kalder aftenen »fantastisk«.

- Det er jo i min optik det Venstre, vi skal have. En politisk bevægelse, som lytter til sine medlemmer, inden man begynder at komme op med alle mulige politiske tiltag. Det lykkedes super godt i går (torsdag, red.), og Jakob Ellemann viste, at han er en formand, som rent faktisk lytter til, hvad medlemmerne siger, siger Jakob Bring Truelsen.

Han mener, det er rigtigt set af partiets nye formand at tage ud og møde medlemmerne, ligesom han mener, Jakob Ellemann-Jensen har lagt en ny kurs for partiet.

- Den uro, der har været, skyldes efter min vurdering en række personlige stridigheder og måske fraværet af en tydelig ledelse af partiet. Der synes jeg, Jakob Ellemann har lagt en helt anden kurs, som handler om at lytte til, hvad Venstres bagland egentlig siger, og han har rakt ud og taget ansvaret for at drive os videre på godt og ondt. Og sådan et arrangement, som vi netop har haft, viser jo, hvad man får ud af at være medlem af et politisk parti, fordi man får mulighed for at diskutere med et af de mennesker, som skal gennemføre partiets politik. Dermed bliver muligheden for indflydelse rigtig stor, siger Jakob Bring Truelsen.