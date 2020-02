Det er op til politikerne at gennemføre strukturelle ændringer og prioritere den grønne omstilling, mener formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Kim Rasmussen

Ellemann: - Den enkeltes dårlige samvittighed løser ikke klimakrisen

Skal Danmark for alvor blive et grønnere land, kræver det, at politikerne tør prioritere, lyder det fra formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen.

Det kommer til at koste penge at gøre Danmark til et mere klimavenligt land. Og de penge skal politikerne være parate til at bruge. Det mener Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre, som vil gennemføre »ægte grønne« løsninger, når Folketinget skal finde frem til, hvad de kommende klimahandleplaner skal indeholde.

