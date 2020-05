Siden sidste sommer har Restaurant Ellegården haft lukket for a la carte, men 1. juli genåbner restauranten endelig. Privatfoto

Ellegården klar til nye gæster

1. juli kan man igen sætte sig ved bordet på den traditionsrige Restaurant Ellegården.

Hillerød - 25. maj 2020 kl. 13:24 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort tid før coronaviruset lagde Danmark øde, kunne John Taal fortælle, at hans restaurant Ellegården var klar til at genåbne for a la carte efter en længere periode med lukket. Planen var at åbne igen den 1. april, men det måtte han opgive, da landet lukkede ned i marts. Men nu er der gode nyheder fra det gamle spisested i Sdr. Strødam: 1. juli åbner restauranten.

- Desværre kom der en corona-krise i vejen, men nu er jeg klar til at åbne Restaurant Ellegården efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer, siger John Taal, som siden 1998 har drevet restauranten sammen med sin mor Lis Taal.

Hun døde efter et svært sygdomsforløb i sommeren 2019, og restauranten lukkede ned udover arrangementer. John Taal har siden moderens død arbejdet på at gennemføre et generationsskifte for at kunne overtage ejendommen og drive restauranten videre. Det har ikke været uden problemer, men det lykkedes, fortæller han.

- Ejendommen har ikke været billig for mig at overtage, og jeg har også haft mine tvivl, om det var for dyrt, fortæller John Taal, som skulle dele arven fra sin mor med to søskende, og derfor var en del ting, der skulle falde på plads, før han kunne overtage restauranten. Nu er det hele på plads - også muligheden for at åbne på trods af corona.

- Det føles rigtigt, og jeg glæder mig til at komme i gang igen, og lave noget god mad og servicere nogle gæster, siger John Taal, som har brugt nedlukningen på at friske restaurantens lokaler lidt op med ny belysning og Wi-Fi.

Han har ansat en ny kok og en fast tjener, og lige nu arbejder teamet på at sammensætte en ny menu.

Det bliver med respekt for traditionen i det danske og internationale køkken. Men også med nye fortolkninger af de gamle klassikere, lover han.

Og så er der også nye åbningstider på restauranten, der ligger midt i parcelhuskvarteret Sdr. Strødam, så restauranten holder åben for a la carte alle dage undtagen søndag.

- Nu prøver vi det af, og vi prøver også nye tiltag på maden for at se, hvordan gæsterne tager imod det, siger John Taal.

Men Ellegården vil også være, som Ellegården plejer at være, lover John Taal, som sætte pris på sine stamgæster, som han gerne gør lidt ekstra for.

- Mange af stamgæsterne ved, at hvis de ringer dagen i forvejen og har lyst til noget specielt udover kortet, så kan det altid lade sig gøre, siger John Taal og fortsætter:

- Der har været mange stamgæster nede og spørge, hvornår vi åbner, og mange har sagt, at jeg ikke må lukke restauranten. Så jeg glæder mig til at køre videre i den samme ånd, og med lidt forbedringer hen ad vejen, siger han.