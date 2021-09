Se billedserie Pernille Pauner Aagaard, Global HR Director, Ludvig Enlund, adm. direktør, kunstneren Louise Lagoni og tidligere administrende direktør Peter Krogh ved det kunstværk, som nu skal stå i Ellabs entré.Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Ellab modtager Erhvervspris for vækst og godt arbejdsmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ellab modtager Erhvervspris for vækst og godt arbejdsmiljø

Hillerød - 08. september 2021 kl. 20:38 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Virksomheden Ellab A/S modtog onsdag eftermiddag C4s Erhvervspris 2021.

Stemningen var munter, da administrerende direktør for Ellab A/S, Ludvig Enlund, tog mikrofonen for at takke for prisen.

Forinden havde kunstneren Louise Lagoni, der står bag det kunstværk, der er det synlige bevis på Erhvervsprisen, holdt en medrivende, humoristisk og underholdende tale om et besøg hos Ellab på Trollesmindealle.

- Vi er utroligt glade og stolte over at modtage Erhvervsprisen. Det er en flot anerkendelse af den virksomhed, den gode kultur og det fantastisk team, som vi har fået opbygget under Peters ledelse gennem 20 år, sagde Ludvig Enlund.

Svenskeren overtog direktørposten i maj i år efter mangeårige direktør og medejer Peter Krogh

26. prisuddeling Erhvervsprisen blev uddelt for 26. gang. Det skete i forbindelse med C4s årsmøde, der var blevet udskudt fra foråret på grund af corona.

Formålet med prisen er at hædre en person og/eller en virksomhed, der på en særlig måde har udmærket sig i forbindelse med sit erhverv i Hillerød Kommune.

- Årets prismodtager er en virksomhed, der blev grundlagt i 1949. Grundlæggeren havde næse for samfundets udvikling og nye behov inden for et højt specialiseret område. Virksomheden har gennem årene været på en fantastisk rejse med udvikling af nye produkter inden for sit felt. Virksomheden har skabt nye arbejdspladser og har gennem årene vækstet på en måde, der har bragt virksomheden videre på et solidt organisatorisk og økonomisk godt grundlag, sagde Jesper Følbæk Nielsen, bestyrelsesformand i C4 Videncenter.

Virksomhed med en niche Ellab producerer udstyr til at måle, registrere, overvåge og validere vigtige parametre i forskellige varme- og kuldebehandlingsprocesser - eksempelvis i opbevaringen og produktionen af vacciner. Her er det vigtigt at kunne bevise over for myndighederne, at produktionen og opbevaringen af vacciner er foregået korrekt. Til at registrere det har Ellab udviklet en lille datalogger, en lille batteridrevet computer, som man kan lægge i fryseren. Dataloggeren samler data op, som den sender til noget software, som behandler dataen.

Der er i dag ansat 450 medarbejdere i Ellab-koncernen, hvoraf 138 medarbejdere er ansat i Hillerød.

- Som arbejdsplads formår Ellab at være gode til at holde på medarbejderne med baggrund i en stærk kultur og gode værdier, så der er fortsat en høj anciennitet på trods af, at virksomheden har vækstet kraftigt de senere år med mange nyankomne medarbejdere, sagde Erik Helmer Pedersen, direktør i C4 Videncenter, i sin del af motiveringen.

Han fremhævede også virksomhedens fokus på at være bæredygtig. Ellab har sat et mål om at være CO2-neutrale i 2030, og der er allerede nu indgået aftale omkring en 100 procent CO2-neutral el-aftale samt opsætning af el-ladestandere til medarbejderne. Også produktudvikling sog leverandørledet skal have bæredygtigt fokus.

Trivslen er vigtig For Pernille Pauner Aagaard, Global HR Director, havde virksomheden ikke modtaget Erhvervsprisen, hvis det ikke var for medarbejderne.

- Som virksomhed vil jeg gerne takke alle Ellabs medarbejdere, som ikke er her i dag, fordi de alle gennem årene har bidraget til, at vi i dag også kan modtage en pris som denne, sagde hun.

- Alle medarbejdere arbejder sammen som et team, og det gør vi med en høj grad af frihed under ansvar. Det skaber en stærk kultur og en god trivsel, og dermed et stort ejerskab for opgaven. Allerede i rekrutteringsfasen var vi stort fokus på at finde de rigtige medarbejdere med et kvalitetsmindset og med en høj faglighed. Men det er mindst ligeså vigtigt at finde den person, der passer til vores kultur og vores værdier og ind i de teams, vi har, sagde Pernille Pauner Aagaard.

Trivslen er højt prioriteret i virksomheden, og medarbejderne er godt rystet sammen. Da årets Slotsstistafet blev aflyst, lejede virksomheden en pølsevogn og løb rundt om bygningen i stedet for.

- Fællesskabet i Ellab skabes via daglig tværfaglig samarbejde på tværs af alle afdelinger. Der er altid en dynamisk og åben tilgang, så der er ikke langt fra tanke til handling, og det giver et stort drive i virksomheden. Vi mødes også gerne til sociale arrangementer. Det kan være i vores fitnessrum, i personaleforeningen, på den årlige skitur eller ved den meget festlige julefrokost, sagde Pernille Pauner Aagaard.

relaterede artikler

Stor dansk dag i Estland ved U20-EM 16. juli 2021 kl. 21:25

50.000 kroner skal hjælpe ungt løbetalent til OL 23. maj 2021 kl. 07:00

Ung løber satser på OL-deltagelse i 2024 04. marts 2021 kl. 15:24