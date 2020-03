Elisabeth overlevede, da bomberne ramte Den Franske Skole

Forinden havde lydt et stort brag, og sort røg vældede op fra garageanlægget uden for vinduerne. Seksårige Elisabeth slap madkassen og blev ærgerlig over, at hun nu ikke nåede at få hverken mælk eller frokost. I stedet gik hun ud på gangen og stillede sig på en række med Den Franske Skoles børnehaveafdelings andre børn, mens hun holdt sin bedste ven Peter i hånden. Foran stod veninden Marianne med en hvid stofserviet i hånden. »Du må ikke tage noget med,« sagde Elisabeth til hende, for af nonnerne havde børnene fået besked på, at de skulle lade deres ting ligge.

