Elin Starup er den første danske kvinde, der har deltaget i solo-udgaven af Race Across America. Privatfoto

Elin Starup er ude af Race Across America

Hillerød - 22. juni 2019 kl. 13:14 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Elin Starup fra Alsønderup er ude af årets udgave af cykelløbet Race Across America.

Træt og grædkvalt lagde hun lørdag morgen dansk tid en video på sin Facebook-side, hvor hun fortalte, at hun var udgået.

- Jeg har simpelthen ikke kunnet følge med og cykle hurtigt nok i forhold til at balancere med søvnen. Så det blev tydeligt i dag, at det simpelthen ikke kunne lade sig gøre at nå cut off. Men jeg var fast besluttet på at nå så langt som overhovedet muligt. Vi havde faktisk pakket følgebilen og var på vej mod timestation 39, og teamet var fast besluttet på at være med, så længe vi kunne holde den kørende, og så måtte vi se, hvor langt vi var mandag morgen ved cut off. Men efter 25 kilometer, rammer jeg en nedkørsel med hullet asfalt, og cyklen er lidt ude af kontrol, og pludselig giver det ikke nogen mening. Det gav ikke mening at fortsætte. Der var ikke nogen målstreg at køre efter længere, fortæller Elin Starup i videoen.

Den første danske kvinde

Mandag morgen lokal amerikansk tid skulle cykelrytterne være i mål på østkysten i USA for at have gennemført løbet, der er over 5000 kilometer langt, på de 12 dage, som max må bruges på løbet. Elin Starup havde kæmpet i flere dage for at holde sig inden for tidsgrænsen, og undervejs var hendes søvn blevet skåret ned til to-tre timer i døgnet.

- Der har været mange farlige situationer undervejs i RAAM (Race Across America, red.), men det er en del af løbet. Men lige dér på bjerget gav det ikke længere mening at køre. Så jeg bad teamet om at stoppe følgebilen, og vi tog en snak om, hvilke muligheder vi havde. Men jeg kunne også mærke, at det ikke ville være med hjertet, jeg kørte videre. Det her er skabt af lyst, og lige der blev lysten til frygt, og derfor valgte jeg at stoppe. Så RAAM slutter for mig her. Jeg bliver ikke den første danske kvinde til at passere målstregen og gennemføre RAAM, men der er ikke nogen, der kan tage fra mig, at jeg er den første danske kvinde, der har haft modet til at stå på startstregen. Det tager jeg med mig ud af løbet, fortæller Elin Starup videre i videoen.