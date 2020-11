Elevråd skaber klimahave

De har længe haft et ønske om at fremme biodiversiteten på skolens udeområder ved at skabe variation i naturen og således danne grobund for forskellig vegetation og insekters tilstedeværelse.

"Om få år vil eleverne og lokalbefolkningen kunne glæde sig over alt det liv, der automatisk følger med klimahaverne. Håbet er, at man ser og hører summen fra alverdens insekter og samtidig kan nyde frodigheden af forskellige planter og blomster, der under normale forhold må vige pladsen for de mere rendyrkede. Her vil der være plads til alle sorter, og fællesskabet vil danne rammen for fremtidens flora og fauna," skriver elevrådet i en pressemeddelelse.