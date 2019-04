Skolen i Uvelse må undvære 5. og 6. klasse næste skoleår. Eleverne er flyttet til Hanebjerg Skoles afdeling i Brødeskov i stedet.

Send til din ven. X Artiklen: Elevmangel flytter 5. og 6. klasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elevmangel flytter 5. og 6. klasse

Hillerød - 24. april 2019 kl. 09:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hanebjerg Skole står i den atypiske situation, at der ikke er elever nok til at danne en 5. og 6. klasse på skolens afdeling i Uvelse.

Den kommende 6. årgang i Uvelse består af kun fem elever, og skolens ledelse har derfor besluttet at sammenlægge 6. klasse på skolens afdeling i Brødeskov. På den kommende 5. årgang i Uvelse er der tre elever, og ingen af dem vil gå i Uvelse, og derfor mangler de to klasser, når skoleåret begynder efter sommerferien.

Ifølge Børne-, Familie- og Ungeudvalgets formand, Peter Frederiksen (V) stod skolen i samme situation sidste år, hvor eleverne tidligere end ellers planlagt blev rykket til afdelingen i Brødeskov. På skolen i Uvelse bliver eleverne undervist på tværs af klassetrin, og der har derfor ikke reelt været klasser, som har været meget små. Uvelse skole går kun til og med 6. klasse, og eleverne skulle altså alligevel rykke over på Brødeskov-afdelingen.

Børne-, Familie- og Ungeudvalget blev tidligere på måneden orienteret om situationen, der af forvaltningen betegnes som atypisk, da der på den nuværende 0.-3. årgang i Uvelse i alt er 58 elever fordelt med mellem 12 og 17 elever på hver årgang.

Eleverne på de to klassetrin på Uvelse Skole har i de foregående uger været på besøg i klasserne på Brødeskov afdelingen, for at lære de nye klassekammerater at kende, ligesom eleverne har haft fælles udflugter og opgaver.

Skolens ledelse har afholdt et møde med hele mellemtrinsgruppen og et møde med forældre til eleverne på nuværende 5. årgang for at drøfte det kommende skoleår, ligesom ledelsen løbende har været i dialog med skolebestyrelsen om situationen på 5. årgang i Uvelse. På et møde med skolens ledelse i januar har forældrene på 5. årgang givet udtryk for, at deres børn i stedet skal gå i 6. klasse i Brødeskov. Forældrene har ønsket at starte samlæsning allerede i dette skoleår, og derfor har eleverne fra de to afdelinger løbende mødt hinanden de sidste uger.

Skolebestyrelsen bakker op om forældrenes ønsker til, at eleverne allerede nu får en tilknytning til Brødeskov afdelingen. Skolebestyrelsen peger ifølge kommunens forvaltning samtidig på, at ledelsen skal have fokus på skolens princip for klassedeling, og at man fortsat har fokus på fastholdelse og udvikling af skolens afdelinger. Endelig understreger skolebestyrelsen at kommende skoleår skal planlægges, så flest mulige børn får mest mulig læring.