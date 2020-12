Olivia Rieva, Sally Reino og Luna Holm går i 2.G på Frederiksborg Gymnasium og HF. De havde gerne set, at de kunne fortsætte deres skolegang helt frem til den planlagte juleferie. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Elever sendes hjem: - Det er virkelig nederen

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede mandag klokken 12.00 nye restriktioner i kampen mod corona. Her stod det klart, at dele af Danmark igen står overfor en delvis nedlukning. Blandt de, der kommer til at mærke de nye tiltag, er flere kommuners gymnasieelever - herunder Hillerøds - der fra onsdag ikke skal møde op på skolen, men i stedet kan se frem til skoledage med online-undervisning.

Hillerød Posten har været forbi Frederiksborg Gymnasium og HF på Carlsbergvej til en snak med nogle af eleverne om, hvad de tænker om de nye restriktioner, der altså nu sender dem hjem i første omgang til 3. januar.

Olivia Rieva, Sally Reino og Luna Holm, der går i 2.G har fuld forståelse for situationen, men det skal da ikke være nogen hemmelighed, at en hverdag uden corona havde været at foretrække.