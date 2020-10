Elever om mundbindskrav: - Det er jo for vores egen skyld

De elever, som Hillerød Posten har talt med, synes, det er ok, at de skal have mundbind på i frikvartererne. Selvom de da helst var fri for dem. Fra venstre er det Natasja Badenfort Kivsmose, Emil Lausten og Liva Dohn. Foto: Martin Warming

Selvom de fleste helst ville være fri for at skulle have mundbind på, så er der blevet taget godt imod mundbindskravet på Frederiksborg Gymmnasium og HF

Hillerød - 07. oktober 2020 kl. 11:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Elever og lærere på Frederiksborg Gymnasium og HF på Carlsberg skal have mundbind på, når de bevæger sig uden for deres klasselokale i frikvartererne.

Kravet om mundbind blev indført i torsdags i sidste uge i et forsøg på at undgå eller i hvert fald mindske risikoen for spredning af coronasmitte på skolen.

Og umiddelbart har eleverne taget godt imod det nye krav om mundbind, fortæller William Viksø-Nielsen, der er elevrådsformand.

"Der er i forvejen alle mulige corona-restriktioner, som vi skal rette os efter, og de fleste har jo allerede vænnet sig til, at de skal have mundbind på, når de er på cafe eller skal med bus eller tog. Min fornemmelse er, at de fleste har taget godt imod det. Jeg har i hvert fald ikke hørt om nogle, der er blevet sure over det," siger elevrådsformanden til Hillerød Posten.

"Det værste er, at man ikke kan se om dem, man møder på gangene, smiler til en, og nogle gange kan man ikke engang genkende sine egne venner, fordi de har mundbind på," tilføjer han.

William Viksø-Nielsen ville dog - ligesom alle os andre - ønske, at hverdagen snart ville vende tilbage.

"Jeg tror, at de fleste af os helst ville undvære at skulle have mundbind på. Vi vil have vores gamle liv og gymnasiefesterne tilbage," lyder det fra elevrådsformanden.

For ham er skrækscenariet, at eleverne bliver sendt hjem igen.

"Vi var jo sendt hjem i flere måneder før sommerferien og oplevede, hvor trist og ensomt det er at sidde og kigge ind i en computerskærm. Det, tror jeg, at de fleste af os helst vil undgå," siger William Viksø-Nielsen.

For elevrådsformand William Viksø-Nielsen er skrækscenariet, at eleverne bliver sendt hjem igen som i foråret. Foto: Martin Warming

En god løsning Også rektor Anders Krogsøe glæder sig til, at hverdagen engang - og forhåbentlig snart - vender tilbage.

"Jeg håber da ikke, at det bliver hverdag, at vi skal have mundbind på, men lige nu og her er det en god løsning," siger han.

"Jeg synes, at både elever og ansatte har taget godt imod ordningen. Vi kunne jo se, at der var flere og flere unge - også her i Hillerød - der blev smittet med covid-19, og mundbindskravet er et tiltag, vi selv har taget her på skolen for at undgå smitte blandt elever og lærere. Det er altså ikke noget, vi er blevet pålagt. Vi er jo utrolig mange mennesker samlet på skolen hver dag, og selvom det er lidt træls og bøvlet at skulle have mundbind på, så tror jeg, at de fleste godt kan se, at det er en god ide," siger Anders Krogsøe.

60.000 mundbind Skolen har indtil videre indkøbt 60.000 mundbind, der bliver delt gratis ud til elever og ansatte på skolen, men skolen opfordrer eleverne til at anskaffe deres egne genanvendelige mundbind af hensyn til miljøet.

"Der er flere og flere steder, man skal bære mundbind, og jeg tror ikke, at elever og medarbejdere oplever det som et stort indgreb i deres hverdag," tilføjer Anders Krogsøe.

Udover kravet om mundbind har skolen også taget initiativ til en række andre tiltag, der skal være med til at holde corona-smitten for døren. På gangene og i fællesarealerne skal eleverne holde mindst en meter afstand til hinanden, og gangtrafikken i kantinen er blevet ensrettet. Derudover er klasserne blevet tildelt kantinetider for at undgå, at alt for mange elever samles i kantinen på samme tid.

Og så er der selvfølgelig gratis håndsprit i enorme mængder.

"Det var en lærer, der lidt muntert sagde, at vi snart har flere spritdispensere end elever," tilføjer rektor Anders Krogsøe.

Rektor Anders Krogsøe mener, at mundbindene er en god løsning her og nu, men han håber heller ikke, at de bliver hverdag. Foto: Martin Warming

Brillerne dugger De elever, som Hillerød Posten har talt med, synes også, at det er ok, at de skal have mundbind på, når de bevæger sig rundt på skolen.

"Jeg synes, det er fint nok. Jeg har ikke noget problem med at skulle have mundbind på i frikvartererne, men jeg ville da helst være fri for det," erkender Natasja Badenfort Kivsmose.

Emil Lausten bryder sig af praktiske årsager ikke om mundbindet.

"Jeg synes, det er megairriterende, fordi jeg går med briller. Mine briller dugger, og så kan jeg ikke se noget. Og jeg kan ikke tage mine briller af, for så kan jeg heller ikke se noget. Men jeg kan godt forstå det, men det er nederen af skulle gå med mundbind. Men jeg overlever," siger Emil Lausten.

"Det er en fin ordning. Skolen har jo indført mundbind for vores egen skyld og for at passe på os, og så længe, de sørger for at udlevere dem gratis til os, så synes jeg, at det er i orden," lyder det fra Liva Dohn.

Ingen fester Store fester og sociale sammenkomster er der ingen af på Frederiksborg Gymnasium og HF i øjeblikket. Og det ærgrer selvfølgelig eleverne.

"Det betyder, at vi ikke møder hinanden på tværs af klasser og årgange. Det er rigtig ærgerligt. Jeg synes dog, at festudvalget og elevrådet gør, hvad de kan, for at stable nogle corona-venlige arrangementer på benene, men det er ikke helt det samme, som hvis vi alle sammen er samlet til en stor fest," siger Natasja Bodenfort Kivsmose.

Mundbindskravet gælder indtil videre ugen ud. Skolen har endnu ikke taget stilling til, om det skal forlænges til også at gælde efter efterårsferien.

