Elever og lærere sendt hjem efter nye corona-udbrud i Hillerød

På Hanebjerg Skole, afdeling Gørløse, er hele 4. klasse, fire elever fra 6. klasse og fem ansatte blevet sendt hjem. I sidste uge blev seks lærere og hele 8. og 9. årgang på Hanebjerg Skole, afdeling Brødeskov, sendt hjem, efter at en elev var blevet testet positiv for corona.

Hen over weekenden er en elev og en medarbejder blevet testet positive for corona på to andre skoler i Hillerød Kommune.

Der har desuden været et smittetilfælde på GrønnegadeCentret, og nogle børn er blevet sendt hjem fra dagplejen, da deres dagplejer har været i nær kontakt til en person, der er konstateret positiv for corona, oplyser kommunen.

"Vi skal hjælpe hinanden godt igennem den næste tid. For smittetallet stiger hos os i hele kommunen. Det stiger i forskellige befolkningsgrupper og blandt forskellige aldersgrupper. Så vi kan ikke bare sige til hinanden, at 'den må de andre klare'. Nej, vi er alle nødt til at gøre en ekstra indsats, og det er at overholde de gode råd, der er givet," siger borgmesteren i Facebook-videoen.