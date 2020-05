Folkeskolens ældste elever kan vende tilbage i skole på mandag, og de skal i skole minimum 20 timer om ugen. Foto: Lars Skov

Elever kommer i skole 20 timer om ugen

Hillerød - 16. maj 2020 kl. 05:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er nok ikke alle folkeskoleelever, der normalt glæder sig til, at vækkeuret ringer mandag morgen, og de skal op og i skole. Men på mandag er det måske en smule anderledes, når de ældste folkeskoleelever fra 6.-9.-klasse kan vende tilbage til deres skoler efter to måneders hjemmeundervisning. Hverdagen bliver dog ikke helt, som den var, før landet lukkede ned midt i marts.

- Hverdagen og skolen er anderledes, end det var før den 11. marts. Der er stadig meget opmærksomhed på hygiejnen, og at man ikke kommer i skole eller i børnehave, hvis man er sløj, fortæller borgmester Kirsten Jensen (S).

I denne uge har Hillerød Kommune haft travlt med at forberede genåbningen af skolerne, der dog stadig kommer til at lave såkaldt nødundervisning. Det betyder, at skoleskemaet ikke bliver det samme, som eleverne kendte det, at eleverne undervises i færre fag, og at antallet af timer i klasseværelset heller ikke bliver helt det samme.

- De ældste folkeskoleelever får 20 timer, og på 10. klasseskolen bliver de undervist tre timer om dagen, og desuden modtager de undervisning i fysik og kemi udover det. Det, vi kan tilbyde dem nu, er så meget bedre end den situation, de har været i, siger Kirsten Jensen.

Kommunens skolechef Hanne Frederiksen understreger, at eleverne får minimum 20 timers undervisning på deres skoler.

- Det er politisk besluttet, at eleverne skal have minimum 20 timer, og det har vi i kommunens forvaltning selvfølgelig sikret os, at alle skoler kan leve op til. Derfra er det op til, hvad den enkelte skole har mulighed for at tilbyde, og om de kan tilbyde mere end de 20 timer. Det er meget individuelt, forklarer hun og fortsætter:

- Det er op til den enkelte skole, hvordan de tilrettelægger undervisningen. Der skal stadig sikres en meters afstand fra næsetip til næsetip, og det er ikke alle skoler, der kan køre med fulde klasser og stadig overholde afstandskravene. Samtidig kræver det også flere medarbejdere at undervise eleverne på skolen og hjælpe eleverne til at overholde krav om hygiejne og afstand.

Kommunale medarbejdere, der kan hjælpe til andre steder i kommunen, har stadig i nogle tilfælde byttet skrivebordet ud med en tjans i børnehaven, og desuden har kommunen forlænget de midlertidigt ansatte, der blev ansat i kommunens dagtilbud i forbindelse med genåbningen, i tre uger.

- Der er stadig brug for, at nogle kommunale medarbejdere, som normalt arbejder med noget andet, giver en hånd med, og vi har også stadig brug for de ekstra ressourcer, vi har på dagtilbudsområdet, siger Kirsten Jensen.

Til gengæld kan kommunen pakke de telte, de har haft opstillet forskellige steder for at sikre nok lokaler til skolebørnene, sammen igen.

- Vi kan pille en masse telte ned rundt omkring på nær på Frederiksborg Byskole, som stadig har brug for et telt til at skabe et ekstra lokale. Men ellers er der ikke brug for telte længere de andre steder, fordi de krav, sundhedsmyndighederne nu stiller, ikke er nær så strenge og gør det meget lettere. Vi var spændte på, om vi kunne overholde alle forskrifter, men det kan vi heldigvis, siger borgmesteren.

Selvom kravene er blevet lempet siden genåbningens første fase, skal forældre ikke være nervøse ved at sende deres børn i skole.

- Forældrene kan være helt trygge ved at sende deres børn af sted, og der er også en fritidsordning, som fungerer, så det bliver nemmere for forældrene at passe deres arbejdsliv. Vi gør alt, hvad vi kan, for at det bliver sundt, godt, lærerigt og godt socialt for eleverne at komme i skole igen, siger Kirsten Jensen, der ikke er i tvivl om, at alle glæder sig til på mandag.

- Jeg møder også mange unge mennesker, som bare glæder sig så meget til at komme i skole igen. Det bliver rigtig godt for alle parter.

Hillerød Kommunes daginstitutioner åbner desuden med fuld åbningstid fra på mandag.