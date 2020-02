Elever er begejstrede for ny sosu-uddannelse

- Egentlig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle være sygeplejerske. Men så valgte jeg først at blive hjælper, og så er jeg så gået videre som assistent. Og jeg er virkelig glad for uddannelsen - den er fagligt udfordrende, og det er en uddannelse, som man kan bruge til rigtig meget, både på sygehus, i psykiatrien, hjemmeplejen, på plejecenter eller på et sundhedscenter. Det er en fagligt god uddannelse, men den er også meget praktisk, og det kan jeg virkelig godt lidt, siger Louise Vedel Møller i en pressemeddelelse.