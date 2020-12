Elever arbejdede 194.680 kroner hjem til skole i Vietnam

For eleverne i 1.g og 2.g på Frederiksborg Gymnasium & HF var 25. november en anderledes skoledag end normalt. Der havde de nemlig mulighed for at donere en dags arbejde til en god sags tjeneste, nemlig at renovere en skole i Vietnam i landsbyen Nam Lang, der ligger i bjergene Sa Pa.

Selvom arbejdet var meget jordbundet og lokalt, så var hensigten med dagen også at styrke elevernes globale udsyn. Hver deltagende elev kunne nemlig donere 350 kr. for en dags arbejde til skoleprojektet i Vietnam.

"I år går pengene fra 'Giv en hånd til Hanoi' ubeskåret til at renovere skolens køkkenafdeling. Vi er glade for at være med til at forbedre forholdene på skolen for de ca. 30 elever, der går i 0., 1. og 2. klasse og tilhører en minoritet ved navn Red Dao," fortæller international koordinator på Frederiksborg Gymnasium og HF, Benedikte Neergaard Andersen i en pressemeddelelse.