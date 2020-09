Elev smittet med corona: Hele 0.A sendt hjem

En elev i 0. klasse på Frederiksborg Byskole er blevet testet positiv for coronavirus. Søndag sendte distriktsskoleleder Steen T. Sørensen på Frederiksborg Byskole en besked ud til forældre, elever og ansatte, hvor han blandt andet skriver, at hele 0.A og en lærer nu skal testes og i isolation.

»En elev i 0.A er testet positiv med Corona. Det er vores vurdering, at alle elever der går i samme 0.klasse har været i »nær kontakt« med hinanden. Derfor har vi ikke set andre muligheder end at alle elever fra 0.A skal testes og i isolation. I morgen (mandag red.) går vi videre med at opspore, om andre elever fra andre klasser skal testes og i isolation. Det er primært nær kontakt i HFO, der bliver fokus på«, skriver Steen T. Sørensen.