En elev på Hillerød Tekniske Skole er blevet testet positiv for corona. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Elev smittet: Hillerød Tekniske Skole sender klasse hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elev smittet: Hillerød Tekniske Skole sender klasse hjem

Hillerød - 21. oktober 2020 kl. 09:35 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød Tekniske Skole, U/NORD, har sendt en klasse hjem, efter ledelsen mandag morgen blev gjort opmærksom på, at en elev i klassen er testet positiv for corona. Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Klassen vil i den kommende tid modtage virtuel undervisning.

- Når en elev er blevet smittet, vurderer vi om klassen skal hjemsendes. Det har vi valgt at gøre i dette tilfælde, fordi vi prioriterer alle tiltag der kan medvirke til at inddæmme smitten og derved minimere risikoen for en nedlukning af hele skolen. Undervisningen genoptages på skolen, når de elever og lærere der har været tæt på den smittede elev, er testet negativ to gange, og alle har været symptomfri i 48 timer, fortæller uddannelsesdirektør for Hillerød Tekniske Skole Tina Steinbrenner i pressemeddelelsen.

Eleven modtog besked om den positive test tirsdag formiddag, og meddelte straks dette til sin lærer. U/NORD valgte hurtigt derefter at sende klassen hjem til virtuel undervisning.

- Når vi modtager besked om, at en af vores elever er testet positiv for Covid-19, vurderer vi først hvordan vi forholder os til situationen i den klasse, som eleven går i. Dernæst iværksætter vi tiltag, som sikrer at alle medarbejdere, elever og kursister på adressen orienteres, og har mulighed for at få svar på de spørgsmål, der kan blive aktuelle i situationen. Derudover iværksættes også en proces, hvor vi smitteopsporer de nære kontakter, som eleven har haft på skolen såfremt disse rækker ud over den enkelte klasse. De øvrige klasser fortsætter undervisningen som planlagt, siger uddannelsesdirektøren og fortsætter:

- Vi håber eleven, der er konstateret smittet, kommer sig hurtigt over sygdommen, og at ingen andre elever eller lærere testes positive. Corona-situationen er alvorlig, og da smitten pt. spreder sig hurtigt blandt unge, er det ekstra vigtigt at vi er opmærksomme på at passe på hinanden. Jeg oplever at vores elever og medarbejdere tager det ansvar til sig, og hurtigt korrigerer, hvis afstanden fx bliver for kort. Alle vores adresser har skærpede retningslinjer for, hvordan vi omgås hinanden på fællesarealerne og udover gode håndsprit-, afstands- og hoste-vaner, har vi for eksempel også allokeret bestemte indgange og toiletter til klasserne, ligesom frokostpausen afholdes forskudt, så der ikke er for mange i kantinen ad gangen.