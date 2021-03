Lis Hemmingsen var forleden en tur forbi den gamle materielgård på Rønnebærs Allé og så til sin store forfærdelse, at elefanten og abegrotten, der tidligere stod på Posens legeplads, var blevet efterladt mellem skrot og skrammel. Man kan se bunden af abegrotten nederst til venstre. Foto: Lis Hemmingsen

Elefant og abegrotte fra Posens gamle legeplads efterladt blandt skrot og skrammel

En læser undrer sig over, hvorfor elefanten og abegrotten, der i sin tid var et stort tilløbsstykke på den gamle legeplads på Posen, står smidt på den gamle materiel

Hillerød - 19. marts 2021

Hvad skal der egentlig blive af den elefant og den abegrotte, der stod på Posens legeplads, inden den blev bygget om?

Det undrer Lis Hemmingsen sig over. Hun har nemlig opdaget, at både elefanten og abegrotten, som ungerne flittigt klatrede op i og rundt på, da de stod på Posen, er blevet arkiveret lodret på den gamle materielgård på Rønnebær Allé.

Lis var forleden en tur forbi den gamle materielgård, og her så hun til sin store forfærdelse, at den stakkels elefant og abetræet var blevet smidt mellem skrot og skrammel.

Og det ærgrer hende.

"Denne søde elefant står nu gemt og glemt ude på Rønnevangs Allé sammen med træaberne, som også var på legepladsen ved Posen. Det er rigtig synd, for det er et stykke fint arbejde, som fortjener bedre. Kunne man mon ikke finde en anden plads til dem i stedet for, at de bare rådner op," spørger Lis i en mail, hun har sendt til Hillerød Posten.

Skulle flyttes Redaktionen gik selvfølgelig straks i gang med at undersøge sagen nærmere og efter en søgning i vores arkiv, fandt vi ud af, at det faktisk var meningen, at både elefanten og abetræet skulle have haft nyt liv et andet sted.

"Vi arbejder på at finde et nyt hjem til blandt andet aberne og den store elefant. Det bliver sandsynligvis på en anden kommunal legeplads. Tingene er ikke slidt ned. De er faktisk i en fin kvalitet, men de passede bare ikke lige ind i det nye tema og koncept for legepladsen på Posen," sagde en kommunal medarbejder til Hillerød Posten i september i 2018, da den gamle legeplads blev revet ned.

Men sådan er det altså ikke gået. Både elefanten og abegrotten står stadig på den gamle genbrugsplads, og der er ikke udsigt til, at de engang så populære legeredskaber kommer til at glæde børn et andet sted i kommunen.

"Jeg kan oplyse, at de fine skulpturer, der tidligere prydede legepladsen på Posen, i sin tid blev bragt til opbevaring på kommunens materielgård med henblik på mulig istandsættelse og anvendelse i nyt projekt. Desværre er skulpturerne mærket af tidens tand og ikke i en stand, der gør dem anvendelige på kommunes ejendomme. Hillerød Kommune har derfor været i kontakt med Mestertræ Kulturhåndværk, der er skaberen af skulpturerne. Planen er, at han skal have skulpturerne tilbage, med henblik på restaurering og forhåbentlig nyt liv på en ny placering," skriver Line Højdal, der er grøn driftsplanlægger og legepladsinspektør i Hillerød Kommune i en mail til Hillerød Posten.

Og der er ikke umiddelbart planer om, at de to legeredskaber skal tilbage på en kommunal legeplads.

"Hillerød Kommune har ingen konkrete projekter, hvor en genplacering kunne være oplagt og dermed heller ikke midlerne til restaurering. Det bliver derfor Henrik (Henrik C. Andersen fra Mestertræ Kulturhåndværk, red.), der varetager restaureringen og afgør skulpturenes skæbne herfra. Det kan sagtens være, at Hillerød Kommune kan have interesse i en genplacering af de restaurerede skulpturer, hvis projektet og midlerne er til stede på det konkrete tidspunkt," skriver Line Højdal i mailen til Hillerød Posten.

Så flot tog elefanten sig ud i sin velmagtsdage, mens den stadig stod på Posens legeplads. Arkivfoto

Uvis fremtid Det fik selvfølgelig redaktionen til fluks at ringe til Henrik C. Andersen fra Mestretræ Kulturhåndværk. Det var ham, der i sin tid lavede legeredskaberne - og altså også elefanten og abegrotten - til den 'gamle' legeplads på Posen.

"Jeg blev kontaktet af Hillerød Kommune i sidste uge (uge 10, red.), og vi har lavet en aftale om, at jeg kommer over og kigger på elefanten og abegrotten i slutningen af april. Så må jeg se, hvilken forfatning de er i, og hvad der skal ske med dem - og om de overhovedet er til at redde," lyder det fra Henrik C. Andersen.

Henrik C. Andersen boede i Helsinge, da han lavede træskulpturerne til legepladsen på Posen omkring årtusindeskiftet, men han er i mellemtiden flyttet til den jyske by Bryrup, og aftalen med Hillerød Kommune er, at han selv skal betale for at transportere elefanten og abegrotten til Jylland - hvis han altså vurderer, at de to legeredskaber kan reddes.

"Jeg var selvfølgelig rigtig ked af det, da de rev den gamle legeplads ned i 2018, og jeg spurgte da også Hillerød Kommune, om vi ikke skulle prøve at flytte hele legepladsen et anden sted hen, så andre kunne få glæde af den, men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg spurgte også, om jeg ikke kunne få elefanten og abegrotten tilbage, men det kunne heller ikke lade sig gøre," siger Henrik C. Andersen.

Abegrotten, der heder sådan, fordi man kan gå ind i den, var også populær blandt børnene på legepladsen, og Henrik C. Andersen er ikke afvisende over for, at den kan få nyt liv et andet sted. Arkivfoto

Vil du have abegrotten? Henrik C. Andersen er ikke afvisende over for, at en institution eller en privat familie kan overtage den gamle abegrotte.

"Men jeg ved som sagt ikke, hvilken stand den er i, og man skal selv betale for at få den transporteret væk fra den gamle materielgård. Elefanten tager jeg nok med hjem og sætter i stand. Så kan det være, at jeg forærer den væk på et tidspunkt, eller også får den en plads på min skulptur-kirkegård," fortæller han til Hillerød Posten.

Det er i øvrigt ikke helt tilfældigt, at Henrik C. Andersen lavede en abegrotte til den gamle legeplads på Posen. Rygtet siger, at Frederiksborg Slot havde den første bestand af importerede aber engang for mange, mange år siden, fortæller Henrik C. Andersen. Elefanten er inspireret af 'Elefantordenen', der blev indstiftet af Frederik 2., der i 1560 erhvervede herregården Hillerødsholm og opførte første del af Frederiksborg Slot.

Der står i øvrigt stadig nogle af Henrik C. Andersens træskulpturer på den nye legeplads på Posen - blandt andet et par mindre elefanter og en Frederiksborg-hingst.

Hvis du er interesseret i at høre mere om mulighederne for at overtage den gamle abegrotte fra Posens legeplads, kan du sende en mail til Henrik C. Andersen på hc@mestertrae.dk.

