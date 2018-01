Ekstrakoncert med Sebastian

Af Tore G. C. Rich Efter den første koncert med Sebastian blev udsolgt på 30 timer, da den blev annonceret midt i december, er det nu lykkedes Klaverfabrikken at sikre sig en ekstra solokoncert med kunstneren.

Det sker efter stor interesse for at komme på venteliste til den første koncert. Ekstrakoncerten spilles samme dag, den 22 april, men klokken 20.00 og er sat til salg på Klaverfabrikken.dk. Den udsolgte koncert spilles forinden klokken 15.00.

- Det er helt nyt for os, at artisterne spiller ekstrakoncerter på Klaverfabrikken. Peter Belli formåede at gøre det i efteråret, og nu gør vi det igen. Det er næsten helt uvirkeligt at det sker to gange med så kort mellemrum, når ikke det er sket før, siger Jens Jepsen, daglig leder Klaverfabrikken.