Eksrocker dømt for bilbombe

For nylig blev den 49-årige mand dømt for at have fremstillet, placeret og sprængt bomben, ligesom han blev dømt for at være i besiddelse af flere våben og stoffer. Det koster nu den 49-årige mand et år og tre måneders fængsel, fremgår det af dombogen.

Han kendte ifølge sin forklaring ikke ejeren af bilen, og har heller aldrig talt med ejeren af bilen, men den 49-årige forklarede, at han mente, bilejeren havde kørt uforsvarligt i området, og at de havde råbt grimme ting til hinanden.

Han nægtede dog, at der var tale om en bombe, og han ønskede kun at forskrække og ikke gøre skade på nogen.

Senioranklager Michael Qvist forklarede dog efterfølgende til Frederiksborg Amts Avis, at den 49-årige under grundlovsforhøret havde forklaret, at han erkendte at have placeret en genstand på bilen og have antændt den.

Da manden for nylig var for retten, erkendte han sig skyldig i at have overtrådt fyrværkeriloven, men nægtede sig ellers skyldig. Retten fandt dog alligevel, at de tekniske beviser talte for, at den 49-årige havde fremstillet og sat rørbomben fast på bilens kølerhjelm.

Retten fandt dog ikke beviser for, at den 49-årige havde haft til hensigt at skade nogle personer, og derfor blev den 49-årige frikendt for en del af anklagerne.