Eksplosion, brand og ulykke: Sabotage og terror i Hillerød

Lidt før klokken 20 havde fire unge mænd overfaldet vagten på hørsætteriet og truet ham med revolvere. To af mændene truede vagten med revolvere, kneblede og bandt ham, mens de to andre mænd gik ind i to lader med hørlagre og satte ild til dem.

Politiet og brandvæsnet i Hillerød fik særdeles travlt om aftenen den 4. april 1943. Her fandt en omfattende sabotageaktion nemlig sted i Hillerød, og det startede, da der blev først blev slået alarm om, at der var brand på Skævinge Hørskætteri.

