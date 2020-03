Se billedserie Dronningens Bøge ligger ved Esrum Sø nær Nødebo, og rummer en række gamle bøgetræer, der står som en allé ud mod vandet. Alléen blev bygget i 1720?erne har formentlig oprindeligt strakt sig til Frederiksborg Slot. Besøger man Dronningens Bøge, kan man parkere over for Skovskolen på Nødebovej eller på p-pladsen ved Frederik IV?s Allé.

Ekspert: Drop legepladsen, og gå en tur

Når solen kigger frem bag skyerne, kalder naturen. Og på trods af, at vi er midt i coronakrisen, er der mange steder at se og gode grunde til at bevæge sig udenfor, men hold dig fra køsituationer og legepladser, og gå hellere en tur, lyder opfordringen.

Hillerød - 21. marts 2020 kl. 10:08 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange familier har efterhånden tilbragt en uge i hjemmet, og rastløsheden og de klemte skuldre begynder så småt at melde deres ankomst. I denne artikel kan du få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du kan tage hen, når du tager familien med ud i naturen.

Drop legepladsen For der er ikke noget farligt ved at komme ud i det fri i disse tider, fortæller Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Værd at huske Husk, at du skal følge myndighedernes anbefalinger - også når du færdes i naturen.

Hold afstand til andre mennesker.

Undgå at mødes i grupper. Tag hellere afsted med din nærmeste, samboende familie, partner eller på egen hånd.

Husk at tage dit skrald med hjem, da skraldespandene ved p-pladser, lejrpladser og stier ikke bliver tømt ligeså ofte, som de plejer.

Kilder: Sundhedsstyrelsen/Naturstyrelsen - Jeg vil endda sige, at det er en god idé. Der er næsten ikke noget så farligt som at sidde i en sofa hele tiden. Så det er godt at komme ud, men tag ud et sted, hvor der ikke er overfyldt, og hold en god afstand til de mennesker, du møder på din vej, siger han.

Og det er en god idé at holde sig til ture og undgå legepladser og klatreparker, fortæller professoren.

- Rent teoretisk set vil virussen kunne overleve på legepladser, men de fleste vira overlever i kortere tid, når der eksempelvis er sol på. Men jeg ville ikke opsøge en legeplads, siger han og fortsætter:

- Det er til gengæld en god idé at løbe, gå eller tage en mountainbike ud i naturen og for så vidt muligt alene, eller med en løbemakker, men husk at holde afstand. Det er vigtigt, at man ikke mødes og taler ind i hovedet på hinanden, da virussen er dråbebåren og smitter gennem eksempelvis nys og host.

Der er dog ikke fare for at tage hverken partner eller børn under armen, når man bevæger sig ud.

- Som familie, der deler hjem, er man jo allerede tæt på hinanden, så der ændrer risikoen sig ikke ved at tage ud i naturen sammen, siger Allan Randrup Thomsen, der opfordrer til at undgå alle køsituationer.

- Det, vi så i sidste weekend, hvor børnefamilier tog i Zoologisk Have i hobetal, det er simpelthen ikke smart. Hvis man alligevel skulle befinde sig i en kø, handler det om at holde god afstand til andre, siger han.

Mange steder at besøge Og der er rig mulighed for at komme ud i det fri, når man befinder sig i og omkring Hillerød, fortæller næstformand i Danmarks Naturfredningsforening Hillerød, Michael Liesk, der selv er i færd med at gå en tur i solen ved Solbjerg Engsø, da avisen fanger ham.

- Forårsvejret er jo virkelig kommet til Danmark, så det er skønt at komme udenfor, siger han og nævner Dronningens Bøge ved Nødebo, Store Dyrehave og Gribskov som nogle af de steder, man kan besøge.

- Vi har en masse fantastiske naturområder i området, men min anbefaling vil være at opsøge de vandløb, damme og søer, vi har. Foruden Solbjerg Engsø, hvor jeg står nu, er der blandt andet også Strødam Engsø, Gribsø, Teglgårdssøen og Esrum Sø, siger Michael Liesk.

Har man mod på en længere udflugt, anbefaler han desuden Hornbæk Plantage, og Kohaven i Hellebæk.

- Har man børn med, er det min erfaring, at det også er en god idé at besøge de steder, der har en historie, gamle bygninger eller statuer, man kan kigge nærmere på, siger Michael Liesk og fortsætter:

- Der er naturligvis vores Slotshave, hvor turen hele vejen rundt er utrolig spændende. Og så er Fantasiens Ø ved Teglgårdssøen et helt fantastisk sted, som jo praktisk talt ligger i byen, siger han og opfordrer til at besøge Naturstyrelsens hjemmeside for inspiration.

Kig op og lyt Selvom det endnu ikke er varmt nok til, at krybdyrene for alvor viser sig, er der mange dyr at se nærmere på, fortæller Michael Liesk.

- Der er traner over Danmark i øjeblikket, som jeg virkelig håber, at jeg kommer til at se i disse dage. Det er bare en mega spændende fugl at se på, og så laver den denne her trompeterende lyd, når den kommer flyvende, siger han og fortsætter.

- Rovfugle er der også masser af i øjeblikket. De er så småt ved at yngle, og musvågen gør sig til med sine skrig, i håbet om at finde en partner, siger han.

Og ifølge Michael Liesk behøver man bestemt ikke at være ekspert for at få en god oplevelse.

- Det handler om at lytte, at være opmærksom, at kigge op og at give sig god tid. Jeg er langt fra ornitolog, og jeg kender heller ikke alle arterne, men bare det at kigge på fuglene og lytte til dem er virkelig fantastisk, siger han.

Så der er altså ikke noget i vejen for at begive sig udenfor, og skulle man blive rastløs på en gråvejrsdag og have behov for en kulturel indsprøjtning, viser Drive In Bioen i Lynge fortsat spillefilm.