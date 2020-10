Ifølge Mads Terkelsen er det ikke urealistisk at gøre Slotssøen så ren, at den ville kunne bruges til vandaktiviteter. Foto: andrey gonchar - stock.adobe.com

Ekspert: - Det er ikke noget problem at gøre Slotssøen til badesø

Gruppen skal undersøge om det er muligt at gøre vandkvaliteten så god, at man en dag vil kunne bade i Slotssøen

Hillerød - 01. oktober 2020 kl. 08:00 Af Trine Lønbro Nielsen

Om Slotssøen nogensinde kan blive en badesø, er byrådsmedlem Tue Tortzen (EL) stadig usikker på.

Alligevel glæder det ham meget, at Hillerød Kommune nu nedsætter en projektgruppe, der skal undersøge mulighederne for at oprense søen, så den i det mindste kan blive lidt klarere, end den er i dag.

"Lige nu er der jo ingen sigtbarhed i søen, fordi den er så forurenet, og det ville da klæde byen med en renere sø, hvor man også kunne se livet i den," lyder det fra Tue Tortzen, der ser kommunens beslutning som en blåstempling af projektet.

"Det betyder da, at der er interesse blandt flere af politikerne til at rense vores søer," tilføjer han.

Kampen for rene søer For ham er det været en mærkesag længe at få kommunen til at prioriterer søerne - og hvis ikke gøre dem helt rene, så renere i hvert fald. I år nåede han et lille skridt ad vejen, da Teglgårdssøen blev indviet som badesø i forsommeren - et projekt, som Tue Tortzen havde kæmpet for i årevis.

"Det er da dejligt, at man nu kan tage en dukkert i Teglgårdssøen, og det kunne da være skønt, hvis det en dag også kunne lade sig gøre i Slotssøen, men det er et noget større projekt," afslører byrådspolitikeren.

Det koster Mens det kostede kommunen omkring 200.000 kroner at gøre Teglgårdssøen til badesø, ville det være en noget dyrere fornøjelse at få oprenset Slotssøen i sådan en grad, at man også ville kunne hoppe i den en dag.

Søen er nemlig forurenet med omkring 300.000 kubikmeter slam, som ifølge byrådspolitikeren er blevet udledt i søen helt tilbage fra Christian 4.s tid og frem til begyndelsen af 1900-tallet.

"Dengang udledte man alt skidtet i søen, fordi man ikke havde kloaksystemer. Jeg har selv været med, da man kloakerede slottet tilbage i 70'erne. Dengang boede der stadig seks-syv familier på slottet, og deres affald blev også udledt til søen," fortæller Tue Tortzen.

Tue Tortzen kan blandt andet tage æren for, at Teglgårdssøen er blevet badesø. Nu er turen kommet til Slotssøen, håber han. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Et samarbejde Hvordan man skal bære sig ad med at oprense Slotssøen vil blive projektgruppens opgave at undersøge. Ifølge Tue Tortzen består den indledende opgave i at analysere søens bundslam og dens muligheder, og allerede i dette arbejde står gruppen godt.

De har nemlig fået Mads Terkelsen, der har arbejdet med lignende projekter rundt om i hele verden med ombord, og han er fortrøstningsfuld, når det kommer til, om Slotssøen en dag kan blive til badesø.

"Det er ikke noget problem at rense Slotssøen op. Det handler om, at man får fjernet bundslammet, og i mine øjne er 300.000 kubikmeter en overskuelig opgave. Faktisk kan man tørre det op og bruge det som brændstof," fortæller han.

En god investering For Mads Terkelsen lyder det som en god investering for kommunen at rense vandet i Slotssøen. Ikke alene er det godt for naturen, det gør det også muligt at bruge vandet til forskellige aktiviteter i søen og rundt om i byen.

"Man ville kunne pumpe vand op fra søen til et sted i Helsingørsgade, og udnytte bakken til at lade vandet strømme ned igennem byen og tilbage i søen. Det vil skabe nogle dejlige grønne naturområder og mirkoklimaer i selve byen, og det vil samtidig kunne være med til at holde vandet rent," fortæller han.

Også slottet vil ifølge Tue Tortzen få glæde af en renset Slotssø, og derfor vil projektgruppen blandt andet kontakte Slots- og Kulturstyrelsen om et samarbejde. Styrelsen vil samtidig kunne være med til at sikre, at arbejdet udføres, så slottet ikke tager skade.

"Vi skal selvfølgelig have sikkerheden på plads og undersøge, hvilke muligheder vi har uden at beskadige slottet, der står på pæle, der altid skal være dækket af vand. Vi vil jo nødig risikere, at slottet glider ned i søen," fortæller han.

Eksperter og politikere Den nye projektgruppe kommer til at bestå af lokale fagfolk, eksperter og politikere, som skal stå for det indledende arbejde. Ifølge Tue Tortzen er formålet, at der skal være så meget data på området, at projektet kan blive en del af budgetaftalen næste år.

"Jeg håber, at vi kan få en halv eller hel million næste år til at begynde en lille del af arbejdet. Herefter skal vi søge nogle fonde, og så håber vi, at der inden for nogle år, vil være en renere sø foran slottet," siger han og tilføjer, at han har lært at man må væbne sig med tålmodighed.

"Du skulle vide, hvor længe jeg kæmpede, før vi fik den cykelsti omkring søen. Man må have tålmodighed - og jo før man begynder på et projekt, desto hurtigere kommer man i mål," afslutter han med et let grin.

