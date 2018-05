Dorte Meldgaard var i perioden 2014-2017 borgmester i Hillerød Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Eksborgmester flytter til Berlin

Hillerød - 05. maj 2018

Forhenværende borgmester Dorte Meldgaard (K) stopper med udgangen af maj i Hillerød Byråd. Hun flytter til Berlin med familien. Suppleant Bente Claudi (K) indtræder i byrådet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

I 19 dage har byrådsmedlem og tidligere borgmester Dorte Meldgaards (K) hus på Lille Havelsesvej i Strø været sat til salg. Årsagen er enkel: 42-årige Dorte Meldgaard flytter med familien til Tyskland, nærmere bestemt Berlin, hvor hun har fået arbejde. Indtil videre i et til to år.

- Jeg har for et par dage siden meddelt borgmesteren, at jeg vil udtræde af byrådet, fordi jeg vil arbejde i Berlin. Det er baggrunden for det, siger Dorte Meldgaard om hussalget.

Hun stopper i byrådet med udgangen af maj.

Jobbet i Berlin er som content manager hos marketingvirksomheden Nexern, som, hun fortæller, laver tekster til hjemmesider. Dorte Meldgaard skal stå for de danske hjemmesider.

Hun skal begynde på jobbet 11. juni. 10. juni flytter hun til Berlin, hun skal nemlig lige først have overstået sin eksamen på CBS den 9. juni i den executive bestyrelsesuddannelse, hun begyndte på i januar.

Dorte Meldgaard har siddet i byrådet siden 2010. I 2013 lykkedes det hende med Konservative som tungen på vægtskålen at snuppe borgmesterposten, støttet af venstrefløjen med S, SF, R og Fælleslisten, hvilket bragte kraftig kritik fra den borgerlige fløj, også blandt konservative.

Valget i 2017 gik hårdt ud over Konservative, der i forhold til valget i 2013 mistede to mandater og efterlod Dorte Meldgaard som eneste fra Konservative i byrådet. I de efterfølgende konstitueringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet og Venstre blev Dorte Meldgaard sat uden for indflydelse. Hun fik ikke plads i økonomiudvalget, men menige pladser i Kultur og Fritidsudvalget og i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, samt i paragraf 17, stk. 4-udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel.

Tanken om at flytte til udlandet er ikke ny. Den havde familien også før, hun blev borgmester, fortæller hun.

- Man kan sige, at det er en drøm, vi har haft. Vi har tænkt over det for noget tid siden, at det kunne være spændende at bo et andet sted. Da jeg var borgmester, var det det, der var drømmen. Nu er det blevet muligt igen, fortæller Dorte Meldgaard.

Dorte Meldgaards mand, Thomas Meldgaard, er afdelingsleder i byggefirmaet HHM A/S, et job han fortsætter med fra Berlin, fortæller hun. Parrets to yngste børn, Jonas på 11 år og Signe på 14 år, flytter med, mens den ældste datter, Anna på 16 år, skal til USA som udvekslingsstudent.

Efter et til to år er det planen at komme hjem til Danmark igen, men hun ved endnu ikke, om det bliver tilbage til Hillerød og Skævinge.