Efterskole åbner i en ny virkelighed

I næste uge kan Efterskolen Alterna sige velkommen tilbage til sine elever, der har været hjemsendt siden marts måned. Men det bliver til en helt ny virkelighed.

Hillerød - 12. maj 2020

- Vi har rygende travlt med at gøre klar. Vi gør hovedret, indretter de fysiske rammer efter retningslinjerne, og så er vi igang med at lave noget ret omfattende videomateriale til vores elever, så de ved, hvad der venter dem, siger Martin Lysgaard, der er forstander på den kristne efterskole Efterskolen Alterna, da avisen fanger ham midt i de mange forberedelser.

I torsdags blev det klart, at efterskolerne kan åbne dørene for deres elever den 18. maj. De har været hjemsendt siden Danmark lukkede ned den 12. marts, og selvom forstanderen har set frem til at kunne meddele eleverne, at de atter kan vende tilbage, er det ikke helt uden forbehold.

- Det bliver rigtig svært at vende tilbage under nogle helt andre omstændigheder, og det tror jeg, vi skal imødekomme og være ærlige omkring. Vi er nødt til at indstille os på, at det bliver meget anderledes. Men vores unge mennesker er super omstillingsparate og gode til at gribe det positivt og finde mulighederne, siger Martin Lysgaard.

Vil gøre en forskel Under normale omstændigheder havde efterskoleeleverne været ude at missionere i blandt andet USA, Afrika og Østeuropa i disse måneder, men da det fortsat ikke er muligt at rejse, vil det være et helt anderledes skema, de møder ind til.

- Vores omdrejningspunkt er, at vi gerne vil række ud og gøre en forskel. Vi beskæftiger os eksempelvis meget med tøjindsamlinger til Østeuropa, og det kommer jo muligvis til at blive udfordret nu. Men vi har øje for at være en positiv generator, og vi kigger lige nu på, om vi kan gøre en forskel enten fysisk eller digitialt i forbindelse med coronakrisen både herhjemme og i udlandet, siger Martin Lysgaard, der ærger sig over den rolle efterskolerne har haft i genåbningen af Danmark.

- Efterskolerne blev lidt en politisk gulerod under forhandlingerne af genåbningen, men vi ønsker ikke at være en politisk kastebold. Det har virket som om, at der er blevet oversatset lidt, hvad angår muligheden for at drive en efterskole inden for de her retningslinjer. Vi vil for en hver pris skabe en efterskole for vores elever, men når nu situationen er som den er, så vil jeg slet ikke lægge skjul på, at det er en stor udfordring. Men det bliver mere overskueligt, jo mere vi planlægger, og vi ser rigtig meget frem til at se vores elever igen. Det skal nok blive godt, siger forstanderen.

Eleverne vender tilbage til Efterskolen Alterna på mandag. Grundet nedlukningen forventer skolen at kunne forlænge opholdet frem til den 18. juli.