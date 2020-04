Efterlyst dement mand fundet i god behold efter længere bustur

Nordsjællands politi har fredag eftermiddag udsendt en sms til 6200 modtagere i Hillerød området, som er tilmeldt TRYK POLITI, for at få hjælp til at finde en 73-årig dement mand.

Manden er stukket af fra Plejecentret i Hillerød og nåede i bus hele vejen til Skibby. Han har været væk fra plejecentret siden klokken 14.15.

Buschaffuøren kontaktede politiet og den 73-årige kom i god behold tilbage til plejecentret