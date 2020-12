Efterlysning: Hvem mangler sine briller?

LUMI Genbrug i Helsingørsgade har sendt en mail til Hillerød Posten med en efterlysning af en ældre kvinde, der forleden mistede sine briller i forbindelse med et besøg i butikken.

"Vi kunne konstatere - sammen med kunden - at brillerne ikke var i butikken, men kort før lukketid fandt vi dem på et cafebord udenfor butikken, der ligger overfor os, altså i Helsingørsgade 19," skriver LUMI Genrbug i mailen.

"Men vi synes, det er rigtig ærgerligt, at hun må undvære sine briller," lyder det fra butikken, der håber, at kvinden - eller nogle, der kender hende - læser det her, så hun kan få sine briller tilbage.