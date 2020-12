Efterlysning: Annett tabte sin pung - men hvem afleverede den tilbage til hende?

Annett Jakobsen, der bor på Slettebjerget i Hillerød, har kontaktet Hillerød Posten og spurgt, om vi vil hjælpe hende med at efterlyse den kvinde, der forleden var med til at redde hendes dag.

"Jeg havde ikke nået at opdage, at jeg manglede pungen, og jeg var derfor helt overrasket over at få den leveret tilbage. Jeg takkede selvfølgelig mange gange men havde ikke lige noget ved hånden, som jeg kunne give som tak," skriver Annett i en mail til Hillerød Posten.

Annett vil derfor meget gerne i kontakt med den venlige kvinde, der kørte hjem til hende for at aflevere pungen.

"Det var så stor en hjælp, at jeg ikke skulle til at søge efter pengepungen, spærre kort og hvad der mere hører til. Og selvfølgelig fantastisk, at jeg ikke mistede noget. Så derfor vil jeg blive glad for at vide, hvor jeg kan sende en hilsen til," skriver hun i mailen.