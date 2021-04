Efterladt bål satte ild til skovbunden

"Vi fik en melding fra en cyklist klokken 19.08, der kunne lugte noget røg, da hun cyklede en tur i skoven. Da hun så kiggede op på toppen af en lille høj, kunne hun se noget røg, der steg op fra skovbunden. Det viste sig, at der var tale om et efterladt bål, der ikke var blevet slukket helt. Ilden havde fået fat i skovbunden og havde blandt andet sat ild til noget græs," fortæller indsatslederen.

Brandvæsenet måtte bruge et par timer på at slukke branden, der heldigvis ikke nåede at brede sig over et større område.