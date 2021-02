Efter vinterferien tilbydes lærerne to kviktest om ugen

Af Trine Lønbro Nielsen Med de yngste elever - fra 0. til 4. klasse - tilbage i skolen, tilbydes alle lærerne nu at blive testet to gange om ugen. Det er kommunernes opgave at stille den nødvendige testkapacitet til rådighed med kviktests, og derfor skal der nu findes en måde at facilitere testningen på. Det fremgår det af referatet for det seneste byrådsmøde, der fandt sted torsdag i sidste uge.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for testpersonale svarende til fire fuldtidsansatte, og forvaltningen har i den forbindelse undersøgt mulighederne for at rekrutterer personalet internt på skolerne. Det har siden vist sig, at det ikke kan lade sig gøre, og derfor blev det i stedet forslået at rekruttere eksternt personale eller finde medarbejdere, der ønsker flere timer. Byrådet besluttede at følge indstillingen.