Frisørerne må åbne igen den 6. april. Modelfoto Foto: Konstantin Postumitenko/Prostock-studio - stock.adobe.co

Efter udmelding om genåbning: Frisørens booking-system brød sammen

Presset på Hair By Gylvins it-system var tirsdag morgen så voldsomt, at det måtte give op

Hillerød - 23. marts 2021 kl. 13:40 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der er mange, der trænger til at få gjort noget ved corona-garnet. Det kan Jacob Dreyer fra frisøren Hair By Gylvin på Slotsgade bekræfte.

Hans it-system måtte i hvert fald give op tirsdag morgen, fordi presset på systemet blev for voldsomt.

"Det er helt fantastisk, at vi må åbne igen. Telefonerne gløder, og vores it-system er gået ned. Der er simpelthen så meget pres på systemet lige nu, at det slet ikke kan følge med. Det er ikke bygget til at håndtere så mange mennesker på én gang. Folk har siddet i kø i op mod halvanden time for at komme ind og booke en tid," lød det fra Jacob Dreyer, da Hillerød Posten talte med ham tirsdag formiddag.

"Det bliver dejligt at få nogle penge ind på kontoen og møde kunderne igen. Vi har savnet dem, og jeg tror også, at de har savnet os," tilføjer han.

Kan blive noget bøvl Man skal dog kunne fremvise et gyldigt coronopas med enten bevis på, at man er vaccineret, at man har en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, eller tidligere har været smittet. Og det kan godt blive noget bøvl, forudser Jacob Dreyer.

"Det kan godt blive lidt besværligt. Hvordan skal vi for eksempel forholde os til en coronatest, der er en time eller to for gammel. Skal vi så afvise folk? Der er måske også nogle, der ikke helt forstår reglerne. Det kan godt blive et problem, men vi er selvfølgelig bare glade for, at vi nu må åbne igen og få gang i forretningen, og så må vi tage det, som det kommer," siger Jacob Drejer, der dog stadig har et par uafklarede spørgsmål i forbindelse med genåbningen den 6. april.

"Vi mangler stadig at få en afklaring på, om der er nogle afstandskrav, der skal overholdes, og hvor mange vi må være i forretningen. Sidst fik vi det at vide dagen før, vi måtte åbne, så jeg håber, at myndighederne snart sender nogle retningslinjer ud," lyder det fra Jacob Dreyer.

