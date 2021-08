Kun de borgere, der har allermest brug for hjælp, får besøg af en hjemmesygeplejerske under strejken. Nu venter en pukkel af uløste opgaver på mange områder i Hillerød Kommune. Foto: ALLAN NORREGAARD

Efter ti ugers strejke: Nu venter en pukkel

Sygeplejerskerne kan være på vej tilbage på arbejde efter den lange konflikt.

Hillerød - 27. august 2021 kl. 05:39 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Færdigbehandlede, der stadig er indlagt på hospitalet. Aflyste sommerferier. Manglende dokumentation. Efterslæb på uddannelse, og op til ti nye medarbejdere, som endnu ikke er begyndt på arbejde.

Efter næsten ti ugers sygeplejerskestrejke er der på alle måder et efterslæb, der skal håndteres inden hverdagen er tilbage i Hillerød Kommune, som formentligt er den kommune, der er hårdest ramt af den langvarige strejke. Nu er der med udsigten til et regeringsindgreb også udsigt til noget, der ligner en normal hverdag, men det kommer til at tage et stykke tid, før hverdagen er tilbage i hjemmesygeplejen, på sundhedscenteret, på plejecentrene og hos sundhedsplejerskerne.

- Hillerød blev taget ud som en af de kommuner, hvor strejken skulle være allermest omfattende, og dermed og så mest mærkbar og mest alvorlig. Og jeg ser frem til, at strejken holder op, for sygeplejerskes arbejde har en enorm stor betydning for mange mennesker, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

- Jeg håber, borgerne hurtigt kommer til at mærke en forskel, når alle sygeplejerskerne kommer tilbage igen. Jeg kan ikke sige, at det hurtigt bliver som før, for der er opgaver, der har hobet sig op. Det vil have effekt mange forskellige steder, siger hun.

Hella Obel, som er ældrechef i Hillerød Kommune, glæder sig også til at få sine medarbejdere at se igen.

- Vi afventer lige nu behandlingen af lovforslaget, og hvis det går igennem skal vi hurtigt have hverdagen til at køre igen. Jeg tror, der kommer til at gå et par dage og så er vi tilbage til normal bemanding, siger hun.

Men selv om alle mand er tilbage på arbejde, er der stadig mange uløste opgaver.

- For borgerne handler det om, at de ikke har kunnet få den indsats, de plejer at få, og der har måttet finde andre veje til hjælp til pasning af sår og medicinhåndtering. Og så er der hele den forebyggende indsats, som ikke har kunnet gennemføres. Der kommer nok til at gå et stykke tid, inden efterslæbet er væk. Der er dokumentation, der skal på plads, og vi skal også komme hele vejen rundt med vores forebyggende arbejde og uddannelse, siger hun.

Det er blandt andet uddannelse af pårørende til demente, der har været aflyst siden strejken begyndte.

Med hensyn til de borgere, der ligger på hospitalet og venter på at kunne komme hjem, forventer Hella Obel, at de nu kan få en god modtagelse i kommunen, enten i deres eget hjem, på et plejecenter eller på sundhedscentret.

- Der er borgere, der ligger på hospitalet og ikke kan komme hjem, fordi vi ikke kan give dem den hjælp, de har brug for. Nu skal vi have dem hjem og godt i spor, og det tror jeg, vi kan indhente inden for den første uge, siger hun.

Mens strejken har stået på har Hillerød Kommune fået cirka ti nye medarbejdere i sygeplejerskestillinger, og de skal også tages imod og få en god start på den nye arbejdsplads.

- De står og skulle møde ind på arbejde, men kunne ikke starte, fordi der har været strejke. Det er også noget af det, der kommer til at fylde, siger Hella Obel.

Og så er der al den aflyste ferie, som medarbejderne skal holde efter strejken.

- Vi skal til at planlægge, hvordan det kan foregå, og under hvilke rammer, sygeplejerskerne skal holde deres ferie, siger hun.

