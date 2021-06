Borgmester Kirsten Jensen (S) og Hanne Kirkegaard (V), der er formand for idræt og kulturudvalget, tog det første spadestik til byggeriet af SKIF tirsdag eftermiddag. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Efter ni år: Nu starter byggeriet af Skævinges nye samlingssted Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter ni år: Nu starter byggeriet af Skævinges nye samlingssted

Det har taget ni år at realisere drømmen om at få bygget et fælles hus til idræt, kultur og fritid i Skævinge, men tirsdag eftermiddag blev spaden endelig stukket i jorden

Hillerød - 09. juni 2021 kl. 14:50 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Efter mange års forberedelser, et par forsinkelser og en enkelt byggekonkurs tog borgmester Kirsten Jensen (S) og Hanne Kirkegaard (V), der er formand for Idræt og Sundhedsudvalget, tirsdag eftermiddag det første spadestik til byggeriet af Skævinges nye samlingssted SKIF, der er en forkortelse for 'Skævinge Kultur- Idræts- og Fritidshus'.

Læs også: Nu skal Skævinges nye samlingssted bygges

Det er den gamle Skævinge Hallen, der blev bygget for over 40 år siden, der skal forvandles til et moderne hus, der skal samle byens kultur-, idræts-, fritids- og foreningsliv under ét tag.

Den gamle hal skal igennem en større ombygning, og derudover skal der bygges en tilbygning på cirka 1.100 kvadratmeter til den eksisterende hal. Taget og gulvet i den gamle hal skal skiftes, og der kommer store vinduespartier ud mod Ny Harløsevej. I den nye bygning kommer der blandt andet, kontorer, foreningslokaler, et stort orangeri, der skal bruges som fællesrum, et fitnesscenter, et krea-rum, et køkken og en stor multisal, hvor der blandt andet skal holdes koncerter, udstillinger og foredrag.

Manglede faciliteter Ifølge Lasse Pedersen, der er formand for Idrætsforeningen Skjold Skævinge og Klub Frivillig og en del af den frivillige styregruppe bag SKIF, har byen i mange år manglet faciliteter til både sport og kultur, og han glæder sig selvfølgelig, til det nye hus står færdigt om et års tid.

"Mange af faciliteterne, vi har i Skævinge, er efterhånden lidt slidte, og det er tiltrængt, at der sker noget, så vi kan bringe forenings- og kulturlivet i Skævinge op i det nye årtusinde," siger han.

Han er overbevist om, at SKIF bliver et hus, som byens borgere kommer til at bruge flittigt.

"Jeg tror på, at det bliver et mødested for rigtig mange i byen både fra det formelle foreningsliv, men også fra det uformelle foreningsliv. Og så tror jeg også, at det kan have en afsmittende effekt, at vi nu får sport og kultur samlet under ét tag - forstået på den måde, at man eksempelvis kan se en kunstudstilling, når man alligevel er nede for at se en håndboldkamp eller omvendt. På den måde kan vi berige hinandens foreninger," siger Lasse Pedersen.

Ifølge Lasse Pedersen, der er formand for Idrætsforeningen Skjold Skævinge og Klub Frivillig og en del af den frivillige styregruppe bag SKIF, har Skævinge i mange år manglet faciliteter til både sport og kultur. Foto: Martin Warming

Ni år undervejs De første ideer til at bygge et fælles hus til kultur og idræt i Skævinge opstod for over ni år siden. Projektet er undervejs blevet forsinket flere gange, blandt andet da den virksomhed, der skulle bygge SKIF, gik konkurs sidste år.

Og ventetiden har været lang, lød det fra Henning Andersen, der er formand for kulturhuset Føllegård i Skævinge.

"Om ikke så længe skal der være OL i Japan. Det har de ventet på i fem år, men de har holdt flammen tændt. Vi har holdt flammen tændt på den her idé i ni år. I 2012 startede vi med det første oplæg og tegnede et fantastisk hus. Det er blevet lidt anderledes undervejs, men det kan noget af det samme," sagde Henning Andersen, der også har siddet i styregruppen for SKIF.

Sådan kommer det nye samlingssted i Skævinge til at se ud. Illustration: Arkitekterne Christensen & Co

Vil styrke Skævinge Kirsten Jensen var da også glad for, at hun endelig kunne stikke spaden i jorden tirsdag eftermiddag.

"Der er ikke noget bedre, end når drømme går i opfyldelse, og derfor er dagen i dag helt særlig. Vi står midt i det, som var nogens drøm, og som vi nu kan se begynder at gå i opfyldelse. Det var i 2013, at vi i kommunen fik henvendelser fra både kulturlivet og idrætslivet med ønsker om, at der skulle ske noget nyt i Skævinge. Begge manglede bedre faciliter, og begge havde ideer til, hvordan det skulle være. Det var henvendelser, der i første omgang kom hver for sig, men de havde det samme budskab: Der manglede noget. Men hvordan kunne vi tænker kulturen, idræt og fritiden sammen, og så gik arbejdet ellers i gang med et skønt miks af frivillige, et stærkt lokalsamfund og Hillerød Kommune. De her år har vist, hvad et stærkt lokalsamfund kan. Man kan selv et eller andet alene, men man kan så meget, hvis man er sammen om det. Jeg er sikker på, at SKIF er noget, der vil styrke Skævinge som by," sagde borgmesteren, inden hun gav ordet videre til Hanne Kirkegaard, der er formand for kommunens idræt og sundhedsudvalg.

"Vi er i gang med at blande idræt, kultur, foreningsliv og lokalsamfund på tværs, og alle får glæde af det her hus. Det giver så meget mening," lød det fra Hanne Kirkegaard.

Hun roste også den store frivillige indsats, som skævingeborgerne har ydet for at realisere drømmen om at få et nyt samlingssted.

"I har her i Skævinge et sammenhold, som I kan være stolte af," sagde hun, inden hun sammen med borgmesteren tog første spadestik til byggeriet.

Skævinge Kultur- Idræts- og Fritidshus skal efter planen stå færdigt til august næste år. Hillerød Kommune har afsat 40 millioner kroner til byggeriet, mens Lokale og Anlægsfonden har givet syv millioner kroner til projektet.

Den nye tilbygning, der skyder op på området bag Skævinge Hallen, bliver cirka 1.100 kvadratmeter stor. Foto: Martin Warming

relaterede artikler

Byggekonkurs forsinker Hillerødprojekter 03. april 2020 kl. 06:59

Nyt kultur- og idrætshus mangler millioner 23. marts 2020 kl. 14:44