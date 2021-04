Efter nedlukning: Nødebo Kro har nye koncertdatoer på plads

"I et normalt år går der 25-30.000 personer ind gennem dørene - godt nok en del gengangere, men det viser lidt om, hvor meget huset bliver brugt. Mange kommer for at opleve det store kulturprogram, Nødebo Kro tilbyder," skriver de i en pressemeddelelse.

"Måned for måned er der tålmodigt flyttet rundt på arrangementerne, efterhånden som nedlukningen blev forlænget af myndighederne. Den sidste omrokering skete efter den politiske aftale om genåbning, hvor det ser ud til, at kulturarrangementerne kan genstartes efter 6. maj".

Uvisse betingelser

Ingen kender endnu de nøjagtige betingelser for genåbningen af kulturen efter 6. maj, men der vil formodentlig være samme krav om afstand, som var gældende inden nedlukningen i december, og som noget nyt skal man kunne vise et corona-pas for at blive lukket ind.